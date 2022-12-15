Частичное обесточивание части Хмельницкой области решили перенести: почему

Новую дату и время проведения ремонтных работ объявят позже.

Частичное обесточивание северной части Хмельницкой области, которое должно было состояться в четверг, 15 декабря, решили перенести. Когда будут проходить запланированные ремонтные работы, пока неизвестно.

Об этом сообщили в "Хмельницкоблэнерго".

Отмечается, что произошел перенос в связи с технологическими нарушениями на другом участке электросетей области.

"Запланированы восстановительные работы на высоковольтном оборудовании, которые привели бы к временному обесточению Красиловской и Староконстантиновской общин, частично Полонской, Шепетовской общин и северной части Хмельницкого (микрорайонов Озерной, Выставки, Заречья) на утро отменены", — отмечают в сообщении.

В облэнерго подчеркивают, что новую дату и время проведения работ объявят со временем.

Отмечается, что почасовые отключения будут происходить по-прежнему:

07:00-11:00 – IV очередь;

11:00-15:00 – ІІІ очередь;

15:00-19:00 – II очередь;

19:00-23:00 – И очередь;

23:00-03:00 – IV очередь;

03:00-07:00 – ІІІ очередь.

Напомним, в Офисе президента отмечают, что ситуация в энергосистеме Украины на этой неделе улучшилась, так что в большинстве регионов восстановят графики плановых отключений света.

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