Частичное вступление Украины в НАТО: экс-чиновник Альянса заявил о стратегической реальности

Идея так называемого частичного членства Украины в НАТО без оккупированных территорий, которую недавно озвучил Андерс Фог Расмуссен, вызвала в Украине довольно бурную дискуссию. В Офисе президента заявили, что этот план не устраивает страну. Однако среди западных чиновников мнение, что это стратегическая реальность, которая открывается перед лидерами стран НАТО и Украиной.

Об этом сказал бывший директор НАТО по планированию политики, действующий директор компании Rasmussen Global Фабрис Потье в интервью "Радио Свобода" в Брюсселе.

"Важно взглянуть на более широкую картину и суть (и я думаю, что это то, что господин Расмуссен очень четко сказал) – Украина должна присоединиться к НАТО как можно быстрее. И чем быстрее Украина вступит в НАТО, тем быстрее мы закончим эту войну выгодным для Украины условиях", – сказал Потье.

По его словам, чем быстрее Украина вступит в НАТО, тем быстрее завершится война с РФ на выгодных для Украины условиях.

"Считаю, что это открывающаяся перед нами стратегическая реальность, но и перед лидерами стран НАТО тоже. То, что вы впервые видели перед саммитом в Вильнюсе, это то, что большинство лидеров, сидевших в зале Североатлантического совета, были ЗА членство", – добавил он.

Путин "окапывается" на долгосрочную перспективу

В то же время Потье отметил, что не все лидеры стран-членов Альянса "за" частичный уступ Украины. Именно поэтому Вильнюс не пригласил Украину в членство, на котором настаивали.

"Существует мнение, что Путин "окапывается" на долгосрочную перспективу. Он ждет, пока мы и наша поддержка "распадемся". И ждет, пока упадет не только военная поддержка, но и политическая и экономическая. Считаю, что лучший способ противостоять этой долгой игре Путина – это закрепить Украину в НАТО. В определенном смысле это самое лучшее, самое большое оружие, которое мы имеем в нашем арсенале – это привлечь Украину», – пояснил Фабрис Потье.

Парадоксально, но президент РФ Владимир Путин уважает 5-ю статью Североатлантического Союза, которая предусматривает, что нападение на одного участника НАТО является нападением на всех его членов и вызывает ответ всех государств-членов Союза. Решение о применении 5 статьи НАТО принимается после консультаций между участниками блока.

"Путин воспринимает ее очень серьезно, поскольку он никогда не переступал этот предел (…) Поэтому мы считаем это лучшим способом закончить эту войну на выгодных для Украины условиях", – объяснил Фабрис Потье.

По словам Потье, украинское руководство должно знать, когда наступит момент для рассмотрения вопроса о членстве, а затем, возможно, об урегулировании.

Никаких предложений по частичному членству никогда не было

Фабрис Потье подчеркнул, что очень важно осознавать, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен не вносил "никаких предложений по частичному членству".

"Это полное членство, то есть – вся Украина, суверенная Украина, границы 1991 года. Вопрос в том, где между тем, когда у вас еще есть оккупированные территории, вы применяете положение о коллективной обороне? То есть речь идет не о постоянном решении, а о промежуточном решении". решения до момента, когда вы можете начать привлечение практически всей Украины в НАТО и обеспечить защиту по статье пять, чтобы украинские силы могли воевать и сосредоточивать свои ресурсы там, где они должны, то есть на линии фронта, и возвращать как можно больше территории", объяснил Потье.

По его словам, частичный вступ в НАТО – это лишь "попытка сократить путь от настоящего момента до членства Украины".

"В итоге, чем длиннее этот путь, тем, думаю, тем больше возможностей будет у президента Путина по использованию войны и наших разногласий", – добавил он.

Напомним, заявление эксгенсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о частичном членстве Украины в Альянсе без оккупированных Россией территорий ранее объяснил и глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев. По его словам, это не предательское предложение.

Ранее эксгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен сделал заявление относительно частичного членства Украины в НАТО. По его словам, у России должно быть четкое сообщение о том, что на любое нарушение территории НАТО будет ответ.

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