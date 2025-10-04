Частичное закрытие неба Украины: Портников указал на риски общей с Западом зоны ПВО

Журналист Виталий Портников

Совместная зона с западными странами для сбития российских дронов и ракет может быть использована Россией как инструмент гибридной войны для раскола Украины и украинского общества. В случае принятия такого решения, его необходимо политически правильно «проговорить» уже сейчас.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире Эспрессо, комментируя аналитические материалы о возможной защите неба над частью Украины силами ПВО стран-соседей.

Варианты «общей зоны безопасности»

В ответ на вопрос о том, где европейские страны могут начать сбивать российские воздушные цели, Портников назвал два основных варианта, но оба они, по его мнению, сложны:

Отгораживаться на границе : Европейцы могут начать защищать свое пространство от дронов и ракет на границе с Украиной. Общая зона безопасности : Часть территории Украины также может стать общей зоной безопасности, охваченной западными системами ПВО. Речь идет о западных областях Украины, возможно, с расширением до Киева.

Публицист отметил, что в любом случае, в дискуссиях о совместной защите воздушного пространства речь не идет о восточных и южных областях Украины.

Опасность для единства страны

Именно выборочная защита территории Украины создает очень опасный политический момент, считает Портников. Он убежден, что российская пропаганда неизбежно использует решение для гибридной войны.

«И конечно, российская пропаганда обязательно это использует. И не только русская пропаганда. "Видите, что вы им вообще совершенно не нужны. Они четко разделили Украину на свою и чужую. И им не нужны ни Харьков, ни Днепр, ни Одесса, условно говоря, они только эту часть Украины хотят защитить", - спрогнозировал Портников очередные российские нарративы.

Чтобы предотвратить раскол общества, он предлагает уже сейчас проговорить стратегию, четко объясняющую цель такого решения.

Решение проблемы, по его словам, состоит в том, чтобы:

перевести украинские системы ПВО из западных и центральных областей, защищенных Западом, на восток и юг.

четко заявить, что Украине не хватает собственных средств ПВО для эффективной защиты всей страны.

подчеркнуть, что привлечение западных систем для защиты одной части страны улучшит оборону юга и востока за счет освобожденных украинских средств.

"Потому что завтра может оказаться, что это решение будет использовано для раскола Украины, для раскола украинского общества, будет использовано Россией для гибридной войны против нашей страны", - подытожил Портников.

Публицист добавил, что об этом необходимо говорить уже сегодня.

Напомним, президент Румынии Никушор Дан заявил, что Румыния «скорее» не поддерживает установку бесполетной зоны над Украиной. Но это мнение может измениться в зависимости от развития событий.