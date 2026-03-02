Частные предприятия в Украине смогут создавать свою ПВО: как это будет работать

ПВО / © Associated Press

Реклама

В Украине внесли изменения в экспериментальный проект по привлечению предприятий в систему противовоздушной обороны. Новое решение позволяет передавать стратегическим объектам дополнительное вооружение и боеприпасы для отражения воздушных атак под контролем военного командования.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Расширение участия и новые требования к группам ПВО

Согласно обновленным правилам, предприятия критической инфраструктуры получают более широкие полномочия для самозащиты. Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, основные нововведения касаются следующих аспектов:

Реклама

Создание групп ПВО. Предприятия, независимо от формы собственности, теперь могут формировать собственные подразделения противовоздушной защиты.

Обучение и сертификация . Вводятся четкие квалификационные требования. Персонал обязан пройти подготовку и получить сертификаты в учреждениях, определенных Министерством обороны.

Прозрачный учет. Обновили порядок инвентаризации, хранения и использования ПВО и боеприпасов.

Временная передача оружия. Командование Воздушных Сил ВСУ сможет предоставлять предприятиям вооружения и боеприпасы, которые не задействованы непосредственно в боевых подразделениях.

«Все решения принимаются под контролем военного командования и в рамках единой системы противовоздушной обороны ВСУ», — подчеркнула Юлия Свириденко.

Также Свириденко добавила, что в случае расхода боеприпасов при отражении атак, их пополнение будет осуществляться по упрощенной процедуре на основании акта о фактических затратах.

Как будет работать обновление системы ПВО Украины

Следующим этапом реформы стала более глубокая интеграция частных групп ПВО, созданных на базе предприятий, в общегосударственную систему. О деталях этого процесса сообщил министр обороны Михаил Федоров. По его словам, механизм базируется на нескольких ключевых изменениях:

Дополнительное вооружение. Предприятия будут получать средства поражения из составов ВСУ исключительно в период действия экспериментального проекта.

Индивидуальный подход. Воздушные силы ВСУ определят конкретный перечень средств и объем боеприпасов для каждого предприятия отдельно.

Системная защита. Наладили координацию между Воздушными силами, военными администрациями и вновь командованием «малой» ПВО.

«Защита неба — топ-приоритет, определенный Президентом Украины. Наша цель — идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов. Мы уже внедрили систему After Action Review для анализа атак, сформировали командование „малой“ ПВО и разработали концепцию системной защиты от шахедов, которую поэтапно реализуем. Объединяем все уровни управления для усиления защиты неба», — сообщил Михаил Федоров.

Реклама

Глава оборонного ведомства также добавил, что руководители регионов получили возможность в режиме реального времени анализировать эффективность работы средств ПВО на своих территориях, что позволяет быстрее реагировать на угрозы.

Какая ситуация с ПВО в Украине — последние новости

Украина становится заложником другого конфликта — США и Израиля против Ирана. В FT предупреждают, что противостояние с Тегераном заставляет Вашингтон экономить ПВО для собственных нужд.

Кроме того, российская армия уже во второй раз подняла в воздух авиацию, однако ракеты так и не запустила. Почему враг «дробит» удары, происходящие с российскими ракетами и самолетами и сколько еще продлится террор энергетики — в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос ракет ПВО остается приоритетным, а критически важная программа PURL продолжает работать в штатном режиме.