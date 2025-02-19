Частный пенсионный фонд и не только: Маркус рассказал о собственных бизнесах и куда исчез на 1,5 года

Бывший главный сержант 47 ОМБр Валерий Маркус, ранее заявивший, что его хотели убить, рассказал, что инвестировал в бригаду 6 млн грн. В общем, это средства, которые ему удалось заработать из нескольких бизнесов и продажи собственной книги.

Об этом военный рассказал в интервью для проекта "Бомбардир".

"У меня несколько бизнесов, которые, слава Богу, позволяют мне нормально жить даже во время полномасштабной войны, потому что эти бизнесы не привязаны к земле, к какой-то физической собственности. Это все бизнесы, которые существуют на бумагах", — отметил Маркус.

Он добавил, что является совладельцем частного пенсионного фонда.

"Из такого, что сейчас можно сказать, я являюсь соучредителем частного пенсионного фонда. Проекты, которые связаны с культурой. У меня инвестиции, определенные доли в трех разных проектах. Некоторые из них уже приносят прибыль. Один из них буквально вчера встречались, вот-вот вышли в ноль. Но почти все связано с культурой и тем, что должно повлиять на воспитание людей. Воспитание людей, образование людей, создание нормального, качественного фундамента для украинской идентичности. В частности, частный пенсионный фонд", - рассказал военный.

Валерий Маркус / Фото: youtube.com/@RomanBebekh

Также он отказался говорить о месте службы, где провел последние полтора года после того, как покинул 47 бригаду.

"Там в этой работе нет ничего, что потребовало бы какой-либо публичности. А у меня отсутствует внутренняя интенция делиться личным на публику вообще. Особенно, что касается семьи, работы, не публичной", — подчеркнул Валерий Маркус.

Напомним, ранее Маркус заявил, что командир 47-й бригады саботировал получение западного оружия. Имя командира военный не назвал, но из контекста понятно, что речь идет не об Иване Шаламаге.

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