Часто ходил в туалет: в Тернополе 32-летний ухажер украл у школьницы полмиллиона гривен

Девушка не хотела признаваться, что приводила любимого в свой дом.

В Тернополе 32-летний ухажер украл из квартиры своей девочки-школьницы 10 тысяч долларов, тысячу евро и 30 тысяч грн, что составляет почти полмиллиона гривен.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

В полицию обратилась жительница Тернополя, которая сообщила, что ее квартиры украли 10 тысяч долларов, тысячу евро и 30 тысяч гривен. Правоохранители установили, что причастным к преступлению может быть поклонник дочери потерпевшей, которая еще является школьницей.

Семья девушки несколько дней пыталась установить, куда исчезли деньги, ведь школьница не признавалась, что приглашала в квартиру ухажера. Однако оказалось, что кавалер несколько раз приходил в дом девушки и видел, откуда она берет средства.

В Тернополе поклонник ограбил свою девушку-школьницу / Фото: ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

"В день, когда произошла кража, молодой человек тоже был в квартире. Девушка вспоминает, что несколько раз он ходил вроде бы в туалет в то время, когда она была на кухне", — сообщили в полиции.

Подозреваемым является 32-летний житель Киева, ранее судимый за разбой. Мужчина признался, что украл деньги у семьи своей любимой, однако уверяет, что якобы сумма была меньше. Средства он потратил на себя.

Полиция открыла производство по части 5 статьи 185 Уголовного кодекса.

Напомним, в Киеве после обстрела экс-полицейские на 70 млн грн обокрали хранилище Госспецсвязи.

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