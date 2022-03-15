Часто задаваемые вопросы о мобилизации в условиях военного положения: в Минобороны дали ответы

Часто задаваемые вопросы о мобилизации в условиях военного положения: в Минобороны дали ответы

Защита Отчизны является конституционной обязанностью каждого гражданина, и это дело всего народа.

В Минобороны ответили на самые распространенные вопросы о мобилизации в условиях военного положения.

"Несмотря на то, что мы уже с вами проходили несколько волн мобилизации, сейчас ситуация неординарная, а значит, у вас возникает много вопросов", — отметила замглавы Минобороны Анна Маляр и дала ответы.

Итак, 24 февраля Российская Федерация совершила открытую агрессию против Украины. Указом президента № 69/2022 была объявлена всеобщая мобилизация.

"Хочу напомнить, что защита Отчизны является конституционной обязанностью каждого гражданина и это дело всего народа. Внести свой вклад в сохранение территориальной целостности государства и мирной жизни народа Украины является делом чести и обязанностью каждого гражданина", — отметила Маляр.

Как происходит мобилизация сейчас? Какие правила?

В связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины начиная с 24 февраля 2022 года на основании Указа президента Украины № 69/2022 "Об общей мобилизации" в государстве объявлена и проводится общая мобилизация в течение 90 суток.

Призыв военнообязанных, резервистов и привлечения транспортных средств для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины, других военных формирований Украины осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами. Сейчас эти планы с грифом "секретно".

Кого в первую очередь мобилизуют? Отправляют ли сразу на передовую? Как учат тех, кто не имеет опыта военной службы?

В первую очередь комплектование боевых воинских частей производится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет уже отслуживших военнослужащих и военнообязанных.

Мобилизированных, которые не проходили военной службы, на первом этапе направляют для осуществления соответствующей профессиональной подготовки в учебные центры (учебные заведения), после завершения которой они выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.

Какой порядок мобилизации внутриперемещенных лиц?

В связи с активными боевыми действиями со стороны оккупанта сотни тысяч переселенцев (часть из них - военнообязанные призывного возраста 18-60 лет) вынуждены были спасать свои семьи и перемещаться в безопасные места.

Мужчины призывного возраста для получения статуса ВПЛ обязаны стать на военный учет в ТЦК и СП и в соответствии с общей мобилизацией они должны быть призваны в армию.

Ближайшие планы на мобилизацию из-за военного положения?

Планирование следующих шагов проведения мобилизационных мероприятий в государстве напрямую зависит от развития ситуации на линии столкновения.

Будут ли мобилизовывать женщин?

Женщины, состоящие на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут быть призваны в воинские части на военную службу.

Пока такой необходимости нет, но в отдельных случаях женщины могут быть мобилизованы по наиболее дефицитным для Вооруженных сил Украины и другим составляющим силам обороны военными специальностями, такими как: медицинские, связи, вычислительной техники, радиоэлектроники, водители автотракторных (гусеничных) средств, водолазы, механики и монтажники авиационных машин, картографии, топогеодезии, фотограмметрии, аэрофотослужбы, полиграфии, кинорадиомеханики, пищевой промышленности, финансово-экономической деятельности.

Следует заметить, что ни одна женщина без согласия на военную службу во время мобилизации пока не призвана.

Учитывая объемы мобилизации, которые приходится сейчас выполнять, могут возникать организационные проблемы, проблемы обеспечения. Однако делается все возможное для их решения, в том числе благодаря вашему оперативному информированию.

Какие две жалобы мы получаем сейчас чаще всего?

1. По поводу того, что в западной Украине мобилизуют в первую очередь ВПЛ, а не местных?

Указанные жалобы необоснованны.

Вызывающая и беспрецедентная вооруженная агрессия России в отношении нашего государства сейчас, наверное, как никогда, еще не объединяла наш народ к сопротивлению. Во всех средствах массовой информации есть много разнообразных видео, показывающих невероятное количество людей, добровольно прибывающих в ТЦК и СП для выполнения своей конституционной обязанности по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Это говорит о том, что работники ТЦК и СП просто физически не могут делать выборочный или принципиальный подход к призыву граждан. Мобилизация производится на общих основаниях для всех слоев населения.

2. Людей, через несколько дней учебы или вообще без нее направляют на передовую?

В связи со сложившейся в государстве ситуацией, подготовка рядового и сержантского состава в учебных центрах проводится по сокращенным срокам (без снижения качества обучения) и составляет от 7 до 20 суток (в зависимости от сложности специальности).

Впрочем, если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передний край, сообщите об этом по телефонам горячей линии. Для того, чтобы оперативно разобраться и принять меры, нужно назвать ФИО мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили.

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99

Категории, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации

те, кто был забронирован на период мобилизации и военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями;

те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);

мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения);

мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 - 23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и тех детей, которые были лишены родительской опеки (возрастом до 18 лет);

те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма;

а также работники определенных органов:

военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций;

ВСУ;

Министерства обороны Украины;

Службы безопасности Украины;

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

Национальной гвардии Украины;

Службы внешней разведки;

Национальной полиции Украины;

Государственной пограничной службы Украины;

Национальной гвардии Украины;

Национального антикоррупционного бюро;

налоговой милиции;

Управления государственной охраны Украины;

Государственного бюро расследований;

Государственной исполнительной службы Украины.

Ответы подготовила заместитель главы Минобороны Анна Маляр в сотрудничестве с начальником управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Романом Горбачем.

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