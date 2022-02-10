Наиболее часто задаваемые вопросы родителей о прививках детей: в Минздраве дали ответы

Наиболее часто задаваемые вопросы родителей о прививках детей: в Минздраве дали ответы

Вакцины взаимодействуют с иммунной системой и провоцируют иммунный ответ.

Все родители беспокоятся о здоровье своих детей. Поэтому вопросы о прививках вполне нормально задавать своим педиатрам, знакомым, которые тоже имеют маленьких детей, искать информацию.

Некоторые популярные источники в Интернете, к сожалению, распространяют фейки, давно опровергнутые учеными.

В Центре общественного здоровья ответили на наиболее часто задаваемые вопросы родителей.

Нужна ли вакцинация при соблюдении высокого уровня гигиены и санитарии?

Многие инфекции могут распространяться независимо от степени нашей чистоплотности. Когда общий охват прививками снижается, то предупреждаемые вакцинами болезни возвращаются. К примеру, так произошло с полиомиелитом в 2021 году. На сегодняшний день в Украине вспышка этого заболевания и два ребенка имеют неизлечимые последствия — паралич конечностей.

Вакцины безопасны?

Любая лицензированная вакцина проходит несколько этапов испытаний. После этого одобряют для использования и в дальнейшем регулярно проверяют. В большинстве случаев после прививки изменений в самочувствии нет. Иногда бывает временная реакция, например боль в месте инъекции или незначительное повышение температуры. Такие временные реакции проходят сами довольно быстро и не нуждаются в медицинском вмешательстве. Серьезные побочные эффекты, такие как аллергические реакции, редкие и тщательно отслеживаются и расследуются, поскольку в Украине работает действенная система фармакологического надзора, эффективность которой на высоком уровне оценили ВОЗ и другие международные партнеры.

Вакцины взаимодействуют с иммунной системой и провоцируют иммунный ответ, подобный иммунной реакции на естественное инфицирование. В отличие от живого возбудителя они не приводят к заболеванию и потенциальным осложнениям.

Лучше получить иммунитет: в результате вакцинации или самому переболеть?

Чтобы полноценно ответить на этот вопрос, следует рассмотреть все возможные риски и пользу. Возможные побочные эффекты после вакцинации: боль в месте инъекции, повышенная температура тела до двух дней, редко судороги или аллергическая реакция.

Последствия заболевания:

хиб-инфекция — умственная отсталость, полная потеря слуха;

полиомиелит – паралич конечностей и парезы;

корь — энцефалит и пневмония;

вирусный гепатит В – рак печени.

Следует ли естественным путем приобретать себе иммунитет? Только если вы готовы, что ребенок переживет эти неизлечимые последствия.

Нужно ли вакцинироваться против болезней, почти ликвидированных в Украине?

Да, действительно, вакцинация сделала некоторые заболевания незаметными. Однако возбудители опасных болезней продолжают циркулировать в других частях света. А для возбудителей в глобализирующемся мире границ не существует. В результате в 2016 году были вспышки кори среди непривитого населения во Франции, Германии, Великобритании и США. В 2021 году в нашей стране зафиксировали вспышку полиомиелита.

Можно ли одновременно делать ребенку несколько прививок?

Согласно научным данным, одновременное введение нескольких вакцин не имеет неблагоприятных последствий для иммунной системы ребенка. Дети ежедневно подвергаются воздействию нескольких сотен чужеродных веществ, вызывающих иммунную реакцию. Представьте, когда вы просто едите, в тело поступают антигены, а в полости рта и носа обитают многочисленные бактерии. Ребенок подвергается воздействию значительно большего числа антигенов в результате простуды или ангины, чем от вакцин.

Основными преимуществами введения сразу нескольких вакцин является сокращение количества посещений поликлиники, что экономит время и рост вероятности того, что дети получат прививку с соблюдением графика. Кроме того, возможность проводить ассоциированную вакцинацию, например против кори и краснухи, означает сокращение числа инъекций, и, соответственно, меньше боли и дискомфорта для ребенка.

Нужно ли вакцинироваться от полиомиелита, когда в стране вспышка этого заболевания?

Сегодня в Украине дети до 6 лет, не получившие или пропустившие прививки против полиомиелита, — в опасности. Чтобы предоставить каждому ребенку индивидуальную защиту от инфицирования полиовирусом, с 1 февраля 2022 началась кампания иммунизации против полиомиелита.

Полиомиелит – это опасное инфекционное заболевание. Его приводит к полиовирусу, который поражает нервную систему и может привести к неизлечимому параличу. В некоторых случаях – до смерти.

Если вирус попадет на бытовые предметы или игрушки, то непривитый ребенок может инфицироваться. Как правило, инфицирование начинается с грязных рук, через них попадает в рот. После этого вирус размножается в кишечнике. Вирус может жить в слюне или кале инфицированного ребенка в течение многих недель. С опорожнением инфицированного малыша вирус заражает воду и распространяется дальше.

Прививки дадут защиту ребенку и остановят распространение полиовируса. Основные причины, почему нужно вакцинироваться – это собственная безопасность и защита людей вокруг нас. Не стоит полагаться на кого-нибудь, чтобы остановить распространение болезни. Прививка создает индивидуальную защиту и защиту общества, где мы живем.

Напомним, что у двухлетнего мальчика из Закарпатья, больного полиомиелитом, обнаружили еще и коронавирус.

Добавим, что в Украине зафиксировано несколько случаев полиомиелита. Недуг обнаружили в одном из поселков Ровенской области. Сначала болезнь диагностировали у 1,5-летнего ребенка, затем еще у шести человек. После чего в регион отправили эпидемиологов, занимающихся изучением обстоятельств попадания в нашу страну инфекции.

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