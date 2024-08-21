Частые и затяжные тревоги из-за БпЛА: эксперт объяснил "кружение" Shahed над Украиной

Всю ночь и утро 21 августа над Украиной летали русские беспилотники. Вражеские БпЛА фиксировали во многих областях, а потому в некоторых тревога продолжалась около 10 часов. Вероятно, такое "кружение" дронов — это провоцирование работы ПВО.

Об этом сообщил военный эксперт Павел Нарожный в комментарии "РБК.Украина".

"Чтобы где-нибудь включили радар, или сработала какая-то пусковая установка, чтобы был удар чем-то мощным. Например ракетой", — пояснил он.

Кроме того, по словам Нарожного, на Shahed может стоять оборудование, собирающее информацию, а затем ее анализирующее враг. Эксперт напомнил несколько случаев, когда дроны залетали в Беларусь, а затем падали там. Сегодня одна БПЛА пересекла белорусскую границу.

"Подтверждений этой версии нет. Впрочем, есть понимание, что это провоцирование. Они это делали и раньше, и сейчас делают", – говорит Нарожный.

Он подчеркнул, что в большинстве случаев иранские Shahed пытаются сбить с помощью стрелкового оружия, из обычных крупнокалиберных пулеметов или зенитных установок. Когда нет возможности применить такие виды оружия, то для работы становятся системы ПВО среднего и большого радиуса действия — вроде советского ЗРК "Бук" или западных Hawk и т.д. Поскольку Украина испытывает дефицит ракет, использовав ее по БпЛА, ее не используют для крылатых ракет.

Эксперт отмечает, что не вся украинская территория прикрыта средствами ПВО. Речь идет о так называемых прикрытых "пятнах", где расположены важные объекты, а потому противовоздушная оборона защищает именно их.

"Мы пока не можем прикрыть всю нашу площадь. Поэтому все это так происходит", — отмечает Нарожный.

Военный эксперт Роман Свитан выразил мнение, что в России идет подготовка к массированному удару по Украине. Враг проводит тренировочные полеты на бортах Ту-95. Россияне способны выпустить до сотни ракет.

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