Чат-ботов стало больше: "Укрзализныця" начала продажу билетов через Facebook и Apple Messages

Чат-ботов стало больше: "Укрзализныця" начала продажу билетов через Facebook и Apple Messages

Пассажиры также могут добавлять приобретенные билеты в кошельки в Apple Wallet и Google Pay.

"Укрзализныця" запустила свой официальный чат-бот для продажи билетов в Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger вдобавок к запущенным ранее Viber и Telegram.

Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба перевозчика.

"В Украине буквально несколько компаний, которые наладили официальную поддержку своих клиентов в Apple Messages для бизнеса, поэтому сегодня "Укрзализныця" делает несколько неожиданный для рынка шаг и становится одним из первопроходцев в этом направлении. Что касается Facebook Messenger, то это уже привычный для наших пассажиров канал общения с "Укрзализныцей", но теперь он становится еще функциональнее, ведь можно прямо через Facebook заказать себе билет и ланчбокс в дорогу", — заявил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Отмечается, что с помощью Apple Messages для бизнеса и Facebook Messenger пассажиры "Укрзализныци" уже могут покупать билеты на все поезда дальнего сообщения и скоростные поезда Интерсити+, возвращать ранее приобретенные билеты, смотреть расписание рейсов и онлайн-таблицу станций, а также проверять, до какой платформы прибывает поезд.

Более того, "Укрзализныця" сообщила, что ее пассажиры теперь смогут легко добавлять приобретенные в официальном чат-боте билеты в кошельки Apple Wallet и Google Pay.



Таким образом, приобрести билеты можно через Facebook Messenger, Viber или Telegram. После оплаты билета клиент может в один клик добавить его в кошелек Apple Wallet или Google Pay и показать проводнику или стюарду для контроля.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" не планирует в 2022 году повышать тарифы на пассажирские перевозки, в то же время готовится внедрить более гибкое ценообразование.

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