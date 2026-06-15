Чаты по выживанию и бензин по QR-коду: как топливный кризис изменил жизнь в Крыму

Топливный кризис в Крыму продолжается / © Associated Press

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Украинские удары по логистическим маршрутам РФ существенно сократили поставки топлива во временно оккупированный Крым, повлекшие риск изоляции полуострова.

Об этом пишет Financial Times.

Жизнь в Крыму стремительно сузилась до поиска топлива — жители часами стоят в очередях на заправках, а запасы часто заканчиваются еще до того, как люди добираются до колонки.

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В местных чатах появляются советы по «выживанию» в условиях дефицита, а в Севастополе жители вынуждены использовать QR-коды для покупки топлива.

Украина усилила атаки на ключевые маршруты поставок, которые соединяют оккупированный Крым с материковой частью России через захваченные территории. Командир украинских сил безпилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) заявил: «Украина изолирует Крым в ближайшее время».

Под ударами оказываются мосты и автомагистрали в районах Чонгара, Армянска и Геническа, являющихся критическими пунктами сухопутного коридора.

Аналитики отмечают существенное падение транспортной активности. По данным исследований, среднесуточное движение на ключевой автомагистрали сократилось более чем на 40%, примерно до 6500 транспортных средств в начале июня.

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Украинские удары вблизи ключевых транспортных узлов заставляют Россию ограничивать перевозку, в частности через Керченский мост. Аналитики считают, что украинская кампания может иметь долгосрочный стратегический эффект. Бывший украинский подполковник и содиректор Центра Разумкова Алексей Мельник заявил: «Крым превращается в остров для России. История Крыма показывает нам, что его очень легко забрать и очень трудно удержать».

Он добавил, что дальнейшее продолжение атак может вынудить Москву «сделать очень сложный выбор» по содержанию полуострова.

Ситуация в Крыму — последние новости

Украинские силы обороны в начале июня совершили серию ударов по мостовым переходам, ведущим с оккупированного россиянами Крыма на материк. Это существенно усложнило логистику армии РФ на Юге.

Удары по Чонгару были совершены в ночь на 7 июня, а также повторно — в ночь на 9 июня. Мосты у Армянска были атакованы 11 июня.

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Также 8 июня под ударом был мост, ведущий из Геническа в Арабатскую стрелку.

Все они существенно повреждены, что публично признали оккупационные власти Херсонщины, и нуждаются в ремонте. Движение на них остановили. Россияне оперативно пытаются наладить понтонные переправы.

Ситуация с горючим в Крыму

Власти объясняют нехватку бензина в Крыму «логистическими сложностями» — они подразумевают атаки украинских беспилотников на трассу, которую в РФ назвали «Новороссия». По этой дороге проходит один из главных маршрутов поставки топлива в аннексированный Крым. Крымский мост сейчас практически не используется для соображений безопасности.

31 мая в Крыму и Севастополе ввели талоны на бензин. До этого уже продавали по талонам дизель, а также начали ограничивать количество бензина — «в одни руки» 20 литров.

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4 июня так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет.

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