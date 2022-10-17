Чаус предупредил об усложнении движения возле Чернигова: что произошло и как добраться к Киеву

В Черниговской области на реке Десна зафиксировали подъем воды, в связи с чем на переправе вблизи Чернигова будут продолжаться ремонтные работы.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Сегодня и завтра, 17-18 октября, в связи с подъемом воды в г. Десна, будут продолжаться текущие ремонтные работы на переправе вблизи Чернигова. Ожидаются осложнения в движении по переправе", — говорится в его сообщении.

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Граждан предупредили, что поездки в эти дни скорее всего будут с задержками. Поэтому людям советуют использовать альтернативный маршрут по направлению Чернигов — Киев.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопросы корреспондентов, существует ли вероятность повторного наступления россиян со стороны Чернигова, объяснил, что по всей протяженности границы с Беларусью нет группировки войск. По его данным, там всего по две батальонные группы на 100-150 километров.

Кроме того, в временно находившейся под оккупацией в Михайло-Коцюбинской общине Черниговщины пограничники совместно с полицейскими и нацгвардейцами обнаружили тайник россиян. Подходящие боеприпасы передали Силам обороны Украины.

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