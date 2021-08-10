Чаус заявил, что его насильно похитили и планировали убить

Чаус заявил, что его насильно похитили и планировали убить

По его словам, убийство не реализовали, так как он сбежал.

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус заявляет, что он сбежал от своих похитителей, которые хотели его убить.

Об этом говорится в тексте решения Высшего антикоррупционного суда, сообщает РБК-Украина.

"(Подозреваемый) отметил, что является потерпевшим в уголовном производстве в отношении уголовного преступления, а именно похищение с целью убийства. Отметил, что убийство не реализовали, так как он сбежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в органы Службы безопасности Украины", — говорится в тексте судебного решения.

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Также Чаус утверждает, что работники НАБУ нарушили нормы Уголовного процессуального кодекса, не подав ходатайство о его задержании в Высший антикоррупционный суд, но обратившись с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста.

Такие обстоятельства он считает свидетельством предоставления указания работниками Национального антикоррупционного бюро Украины или Специализированной антикоррупционной прокуратуры "действовать определенным образом".

Адвокаты Чауса также обратили внимание суда, что истек 48-часовой срок задержания подозреваемого для возможности применения к нему меры пресечения в виде содержания под стражей. Они объяснили, что Чаус фактически был задержан 30 июля, а в суд был доставлен 4 августа.

Судья ВАКС отбросил этот аргумент, так как СБУ предоставила справку, согласно которой Чаус был не задержан, а находился в больнице и к нему применялись меры безопасности.

Напомним:

Николая Чауса подозревают в получении взятки — 150 000 долларов. Говорится о событиях 2016 года. Тогда деньги в Чауса нашли в литровых банках, в частности закопанных во дворе. Но тогда судить судью не успели, Чаус выезжает в Молдову, где просит политического убежища. В конце его не получает, и уже весной этого года судью якобы похищают в центре Кишинева. Его местонахождение было неизвестно, но в конце июля Николай Чаус с голым торсом появляется в сельсовете в Винницкой области.

Говорится о событиях 2016 года. Тогда деньги в Чауса нашли в литровых банках, в частности закопанных во дворе. Но тогда судить судью не успели, Чаус выезжает в Молдову, где просит политического убежища. В конце его не получает, и уже весной этого года Его местонахождение было неизвестно, но в конце июля Николай Чаус с голым торсом 4 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для экс-судьи Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве. Две недели он будет сидеть дома с электронным браслетом. Заседание провели в закрытом от прессы и общественности режиме.

Заседание провели в закрытом от прессы и общественности режиме. Сам экс-судья сейчас под круглосуточным домашним арестом, как минимум на 2 месяца. Само дело детективы вскоре направят в суд. А защитникам Чауса предоставят доступ к материалам следствия.

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