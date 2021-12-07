Чаус заявил, что потерял слух: из-за этого заседание суда перенесли

Защита просила объявить перерыв, чтобы экс-судья смог пройти диагностику.

Скандальный экс-судья Николай Чаус заявляет, что потерял слух, из-за чего просит перенести судебное заседание по своему делу.

Соответствующее ходатайство подал один из адвокатов бывшего судьи Юрий Денисенко, сообщает "Суспильне".

По словам адвоката, Чаус почти ничего не слышит. Защита просила объявить перерыв на две недели, чтобы экс-судья смог пройти диагностику.

"Просим объявить перерыв, чтобы мой подзащитный посетил ЛОР институт, где бы ему сделали аудиометрию, потому что он ничего не слышит. Его надо диагностировать и назначить лечение. Мы вчера собрались в офисе для работы, он громко говорил сам — себя не слышал. Надо, чтобы аудиометрия определила, нуждается ли он в терапевтическом или хирургическом вмешательстве", – сказал Денисенко.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил просьбу защиты частично и отложил заседание на неделю.

Напомним, Николая Чауса подозревают в получении в 2016 году взятки – 150 тысяч долларов. Деньги у Чауса нашли в литровых банках, в том числе закопанных на дворе. Но тогда судить судью не успели, Чаус уезжает в Молдову, где просит политическое убежище. В конце концов, его не получает, и уже весной 2021 года судью якобы похищают в центре Кишинева. Его местонахождение было неизвестно, но в конце июля Николай Чаус появился в сельсовете на Винничине.