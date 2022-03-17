Чеченцев в Украине был аж полк и большинство из них уже удобряет наш чернозем, – Денисенко

Чеченцев в Украине был аж полк и большинство из них уже удобряет наш чернозем, – Денисенко

Самая большая проблема, которая ждет нас – массовая обработка срочников, а не войска из-за границы, убежден советник министра внутренних дел.

Кремль активно угрожает Украине новыми союзами. Мол, одной российской армией все не завершится, и на наши земли придут белорусские, чеченские и сирийские войска.

Впрочем, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире ТСН отметил, что это не более чем очередной миф России.

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Денисенко добавил, что не стоит переоценивать роль сирийцев в нашей войне, поскольку это те люди, которые при первой же возможности будут искать пути побега с поля боя в Евросоюз.

Неделю назад речь шла о 20 тысячах, сейчас о 40 тысячах сирийцев, но это такая же сейчас мифология, как и большая масса чеченцев.

Дополняя это мнение, Денисенко отметил, что в Украину вошел только один полк чеченцев и все они "удобряют наш чернозем".

В то же время он отметил, что самая большая проблема, которая нас ждет – массовая обработка срочников, а не войска из-за границы.

Отметим, россияне "слили" разведке данные о командировках "кадыровцев", которые воюют в Украине: один ликвидирован.

Вадим Денисенко прокомментировал слухи о сирийцах, которые якобы едут в Украину

Напомним, советник главе Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские военные смогут вести активные боевые действия лишь в течение ближайших 10-14 дней. Пока они теряют наступательный потенциал и двигаются по инерции.

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