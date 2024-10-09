"Чеченский сценарий" для Украины: Портников о последствиях войны и планах России

Портников отметил, что во время Второй чеченской войны у простых чеченцев уровень ненависти к россиянам был еще больше, чем то, что испытывают сейчас украинцы. Однако Москве все же удалось покорить Чечню.

Украинский журналист Виталий Портников предупредил, что если украинцы не устоят в борьбе с РФ, нас может постигнуть судьба Чечни, а Украина просто исчезнет с карты мира.

Об этом передает "Радио Свобода".

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Портников напомнил, что во время Первой и Второй чеченских войн Москва терроризировала мирное чеченское население постоянными бомбардировками, фильтрациями населения в лагерях и массовыми убийствами.

"Вот пример Чечни. Если в течение многих лет терроризируешь население, не даешь ему возможности нормально жить, два с половиной года для такой обширной территории – это не время, когда люди понимают, что это все безнадежно, то в конце концов они ищут того, кто им даст чувство безопасности, условно говоря, семью Кадыровых", – рассуждает журналист.

По его словам, после проигрыша Ичкерии во Второй чеченской войне, в Чечне была масштабная партизанская война. Но большинство со временем перестали поддерживать их.

"Большинство людей говорило: "Слушайте, прекратите это, потому что мы все погибнем с нашими детьми и родителями. Просто нам нужен тот, кто даст нам мир на любых условиях. Эти условия, которые хотят россияне, пусть будут", – отмечает Портников.

В эфире youtube-канала "Говорит великий Львов", Портников добавил, что во время Второй чеченской войны у простых чеченцев уровень ненависти к россиянам был еще больше, чем то, что испытывают сейчас украинцы.

"Они (россияне – Ред.) просто стали стирать Чечню с лица земли и предлагать варианты. Мол, есть коллаборанты, которые будут у власти и договорятся с Россией, обеспечит то, что вы (простые чеченцы – Ред.) будете жить не под бомбами. Просто ваша задача – не заниматься политикой", – говорит публицист.

Почему важен опыт Чечни для Украины

По мнению журналиста, украинцы находятся на этапе войны, "когда Россия рассматривает Украину как большую Чечню, население которой нужно довести до четкого понимания, что единственной альтернативой является выживание... за счет капитуляции".

"Когда Путин говорил, что по-настоящему ничего и не начинали, он совершенно не лгал, потому что он собирался начать все по-настоящему – доведение подавляющего большинства населения Украины до состояния животных, которым нужно просто выжить в голоде и холоде", – считает публицист.

Портников предупреждает, что Россия этим террором будет заниматься в последующие годы российско-украинской войны "столько, сколько это потребуется для того, чтобы все уничтожить".

Поэтому он призвал Запад дать Украине больше возможностей, оружия и денег, а не говорить о коррупции.

"...Украинцам пытаются втюхать, как когда-то рассказывали чеченцам, что у них не такой Масхадов (Аслан Масхадов президент Чеченской республики Ичкерии, убитый россиянами 2005 года – ред.), не такой Басаев ( Шамиль Басаев один из лидеров Республики Ичкерия, убитый россиянами) 2006 – ред.).

Но вопрос был не в этом, а в выживании нации, жившей под ковровыми бомбардировками. Не Масхадов и Басаев, а чеченские дамы и дети жили. И, наконец, приняли реальность такую, какую сделала Россия. Вот почему так важно, чтобы Украина выжила, я даже не использую слово "победила", а выжила в этой войне как самостоятельная демократическая нация", — подытожил Виталий Портников.

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