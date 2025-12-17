Чего больше всего боятся украинцы: социологи назвали топ-проблемы в конце 2025 года

Украинцы / © Associated Press

Главной проблемой Украины сегодня остаются боевые действия в войне против РФ — так считают 68% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса, проведенного Центр Разумкова в ноябре 2025 года.

Аналитики добавили, кроме непосредственно войны, в тройку наибольших угроз для государства вошли взяточничество во власти (45%) и разрушение жилья в результате вражеских атак (40%).

Главные тревоги общества

Социологи выяснили, что украинцы серьезно беспокоятся о последствиях обстрелов и экономической нестабильности. Среди важнейших проблем респонденты назвали:

Уничтожение инфраструктуры — 38%;

Отключение света, воды и связи — 30%;

Бедность: низкие зарплаты и пенсии (29%) и рост цен (27%);

Высокие тарифы на коммунальные услуги — 25%.

Вопросы мобилизации и коррупции в судах беспокоят по 17% опрошенных. В то же время, меньше всего жителей Украины сегодня волнуют качество образования (5,5%) и дефицит рабочих рук (6%).

Что ждет каждую семью? Когда украинцев спросили о личных угрозах их семей в ближайшем будущем, ответы несколько изменились. На первом месте — российские обстрелы (60%). Однако почти каждый второй (44%) пугает потеря или существенное падение доходов.

Также семьи опасаются потерять кров над головой (27%), столкнуться с коррупцией (23%) или не получить надлежащей медицинской помощи в случае болезни (22%). Около 5% опрошенных признались, что боятся голода.

Как проводили исследования

Опрос проходил с 11 по 18 ноября 2025 года. Социологи общались с людьми лично («face-to-face») во всех подконтрольных правительству регионах. Всего опросили 2008 взрослых украинцев. Специалисты отмечают, что ошибка не превышает 2,3%, однако на результаты могли повлиять массовая эвакуация и война.

Напомним, на вопрос «Какие компромиссы на мирных переговорах с Россией вы считаете допустимыми?», 40,2% украинцев ответили, что Украина не должна временно отказываться от отвоевания оккупированных территорий. Хотя в 2024 году таких было больше — 53,2%.

Также сообщалось, что новый опрос показал, что во Франции и Германии большинство населения выступает за сокращение финансовой помощи Украине, тогда как США, Канада и Великобритания поддерживают ее увеличение.