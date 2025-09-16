Чего добивается РФ, отправляя дроны в Польшу: Зеленский ответил

Владимир Зеленский / © Associated Press

Вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши и Румынии свидетельствует о том, что Россия хочет проверить, к чему готова НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News.

«(Путин — Ред.) проверил, к чему готова НАТО. Проверил, к чему готов и дипломатично, и политически. Если честно, посмотрел, что там с системами ПВО и как реагирует население. Население, непременно, это обыденные люди, как повсюду. Люди не хотят войны, боятся войны. Люди боятся потерь и своих домов, и детей, и своих близких. Это абсолютно адекватная реакция. Они увидели, что люди боятся», — говорит глава государства.

По мнению Зеленского, реакция НАТО на вторжение российских дронов в Польшу была недостаточной.

«Реакцию НАТО увидели, соответствующую защиту неба на восточном фланге НАТО они тоже увидели. Этого всего недостаточно, чтобы защитить себя», — отметил он.

Кроме того, президент назвал еще одну важную цель, которую несла российская атака по Польше — это побуждение, чтобы Запад перестал поставлять Украине системы ПВО, а оставил их себе.

«Так же они попробовали, на мой взгляд, они дали такой сигнал, я о нем уже говорил, перед зимой — что мол „не вздумайте давать Украине дополнительные ПВО — вам самим может это понадобиться“. Я думаю, что они это сделали. И я пока не готов сказать, сработало ли это. Я смогу сказать об этом в октябре месяце. Потому что я понимаю — в плане, какие у нас есть системы ПВО, в плане снабжения. Если они не придут по тем или иным причинам, я скажу откровенно — я считаю, что его план сработал. Устрашение — это же страшный инструмент», — подытожил Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Польша не сможет защитить своих людей в случае массированной воздушной атаки.