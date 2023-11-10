Чего на самом деле хочет Путин и готов ли он применить ядерное оружие: мнение министра обороны Эстонии

Безусловно, мы имеем дело с больным человеком, так что намерения и действия кремлевского диктатора просчитать сложно.

Владимиру Путину нужна Украина для СССР-2, однако военным путем ее захватить не удается. Последним аргументом является ядерное оружие, впрочем, вероятность его применения диктатором остается сомнительной, ведь это не даст никаких результатов.

Об этом в эфире "1+1" сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

О ядерном оружии

Как отметил глава ведомства, применение ядерного оружия не даст Путину никакой пользы, никаких результатов.

"Что он получит? Я не вижу никаких преимуществ, которые он мог бы получить. Единственное, чего он добьется – это большие потери среди гражданских", – объяснил Певкур.

А это, подчеркнул он, лишь еще больше разозлит украинскую армию и замотивирует ВСУ безжалостно уничтожать врага.

О целях Путина

Чтобы понять, каковы настоящие цели Путина в войне, говорит эксперт, нужно прочитать его речь во время Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

"Я считаю, что это его призыв: между Россией и Западом должна быть буферная зона", – сказал министр обороны Эстонии.

Кроме того, диктатор хочет войти в учебники истории как творец СССР-2, или, как он это называет, "Великой России".

Напомним, по данным эстонской разведки, россиянам удалось завладеть инициативой в Луганской и Донецкой областях. Это свидетельствует о том, что цели РФ по оккупации региона не изменились.

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