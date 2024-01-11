Чего не хватает в мобилизационном законопроекте: мнение военного эксперта

Дебаты вокруг изменений в призыве на службу в ВСУ продолжаются.

Сегодня мобилизационному законопроекту не хватает человекоцентричности. В этих дискуссиях акцент должен делаться не на репрессивности, а именно человекоцентричности.

Об этом рассказал военный эксперт, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, рассказал в интервью журналистке ТСН Марии Васильевой для проекта "Ремарки".

В конце концов будут найдены компромиссы

По словам Самуся, первое, что должно понимать военное командование – это сохранение жизни гражданина Украины.

"Это должно быть прописано и красной нитью проходить через весь закон. Кроме того, что есть уважение, справедливость, достоинство, еще нужно добавить мотивации, мотивации материальной. Это избегание материальных как раз мотивационных подходов — это снова признак "совка", — констатирует эксперт.

Материальный мотив, говорит он, также подчеркивает уважение нации и государства к идущему воевать гражданину. Деньги – это тоже уважение.

"Это четко должно быть прописано в законе, не где-то потом какими-то подзаконными актами. Чтобы человек понимал: когда я получу ранение – я получу такую-то помощь, когда я выхожу из Вооруженных сил – я получу то-то...", – считает Самусь.

Человек должен получить льготы, например, при устройстве на работу, ведении бизнеса, получении образования для себя или своих детей.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил, когда будет принят законопроект о мобилизации.

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