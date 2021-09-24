Чего не сделаешь ради лайков: в Харькове тиктокер забрался на крышу троллейбуса со скрипкой и устроил концерт (видео)

Парень сыграл на скрипке композицию во время движения троллейбуса.

В Харькове подросток устроил шоу на крыше троллейбуса. Он залез на его крышу и играл на скипци.

Видео выложили в телеграмм-канале "ХС Харьков".

На кадрах видно, как парень забрался на крышу троллейбуса со скрипкой в руках. Когда же коммунальный транспорт тронулся, он начал играть.

"Сольный концерт очередного харьковского тиктокера на Московском проспекте", — подписали видео авторы публикации.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

А потом на лечение собирают.

А мы еще факультеты ТикТока открываем.

Может ударить током.

Напомним, что в Харькове тиктокеры для эффектного видео пробрались на режимный объект "Харьковский тракторный завод" в ангар с военной техникой. Там они устроили танцы на артиллерийских установках.

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