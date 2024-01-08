Чего ожидать, если в США так и не договорятся о помощи для Украины: Кулеба дал ответ

Для Украины на кону стоит вопрос о существовании как государства, поэтому она продолжит бороться с теми ресурсами, которые у неко есть, подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Украина продолжит сопротивляться, даже если в Конгрессе США так и не договорятся о дополнительном финансировании поддержки.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью испанскому изданию El Pais.

Кулеба призвал не допустить промедления с этим решением вплоть до ухудшения ситуации на фронте из-за задержки.

Министра спросили, чего ожидать, если в США так и не утвердят дополнительный 61 млрд долларов в военную поддержку Украины.

"Мы продолжим бороться с теми ресурсами, которые у нас есть. Для мира на кону демократия, безопасность и процветание. Для Украины же вопрос стоит о самом существовании как государства", – ответил он.

Если поддержку сейчас решат приостановить или задержать, то Россия за неимением ресурсов может начать преуспевать на фронте и прорвать линии, отметил Кулеба.

"Тогда поддержку придется восстановить, потому что общественность будет активно выступать за помощь Украине. И те же политики, которые решили отказать в поддержке, решат оказать ее – но при более критических обстоятельствах. Так что даже с рациональной точки зрения, сугубо реалистической политической логики, больше смысла оказать помощь сейчас, чтобы не допустить кризиса в будущем", – добавил он.

Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что считает недальновидным подход политических сил в любом государстве, которые превращают тему войны России против Украины в предмет внутренних дебатов, потому что фактически речь идет о войне не только против Украины, а против всего демократического мира.

"Если Россия получит преимущество, если политический стиль РФ станет доминирующим – больше не будет настоящих выборов и не будет настоящей демократии. Это явно не то, чего хотят эти политики. Поражение России в Украине – в лучших стратегических интересах государств Европы, Америки и других регионов мира. Украина должна быть объединяющей, а не разъединяющей темой", – резюмировал Дмитрий Кулеба.

Напомним, президент США Джо Байден после заключения соглашения по финансированию правительства в 2024 году призвал республиканцев в Конгрессе одобрить дополнительное финансирование. Речь идет о более чем 60 миллиардах долларов для помощи Украине.

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