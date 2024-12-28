Чего ожидать от погоды в следующие 2 дня: прогноз синоптика

В Украине погода перед началом 2025 будет синоптически спокойной и без значительных метеорологических изменений. Прогнозируются маловероятные осадки, разве что в отдельных районах возможны туманы из-за облачной и туманной погоды.

Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко.

28-29 декабря на территории Украины синоптическую ситуацию будет определять антициклон, поэтому даже ветер будет слабым или умеренным. Температура воздуха будет оставаться близкой к нулю, с незначительными плюсовыми значениями.

На выходных температура в украине будет колебаться в пределах 0+4 градуса, хотя ночью 28 декабря на востоке Украины и 29 декабря на западе возможны морозные показатели от 0 до -3 градусов.

В Киеве будет облачно. Ночью температура приблизится к нулю, днем ожидается 0+2 градуса.

31 декабря в Украине возможно небольшое понижение температуры, а на севере и северо-востоке, включая Киев, есть вероятность мокрого снега.

Напомним, в конце декабря в Украине будет без осадков, температура будет держаться около нуля, а снег в новогоднюю ночь маловероятный.

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