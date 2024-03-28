Чего сейчас не хватает ВСУ для эффективной работы по Крыму: у Зеленского ответили

Вооруженные Силы наносят мощные удары по российским кораблям, нефтебазам, штабам на захваченном оккупантами Крымском полуострове.

Об этом сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 каналу.

По мнению Подоляка, Крым будет обязательно деоккупирован, но то, когда это произойдет, зависит от вида и количества вооружения, которое будут передавать партнеры.

У Украины есть инструменты, чтобы бить по россиянам на временно оккупированном полуострове. Но на сегодняшний день враждебных объектов, по которым нужно нанести удары, больше чем средств поражения.

"Слишком много логистических объектов, которые должны быть уничтожены. Речь идет о расторжении обеспечения российской армии, коридоров, по которым это обеспечение идет, ресурсных возможностей и мест накопления ресурса", — отметил Подоляк.

Российские склады или НПЗ – это ключевые элементы войны, которые нужно разорвать. Ведь без логистики воюющая количеством Россия бессильна. Вот почему очень важно увеличивать количество дальнобойного вооружения.

"На Юге страны Силы обороны уже используют оружие дальнего радиуса действия, поэтому там есть успехи. Но не хватает главного – масштабирования. То есть увеличения количества ракет", – сказал советник главы ОПУ.

По его словам, многое в этой войне можно было бы ускорить, если бы ВСУ имели, например, не 10, а 100 или 1000 ракет. Тогда бы все происходящее на Юге Украины, в России, на временно оккупированных или приграничных территориях страны-агрессорки, выглядело бы совсем иначе.

"Это провоцировало бы истерику в России, определенные психологические упадки", – добавил Подоляк.

Напомним, украинский эксперт рассказал, что в арсенале ВСУ пока нет средств для поражения установленных на территории оккупированного Крыма пусковых установок "Бастион", из которых армия РФ запускает гиперзвуковые ракеты "Оникс" и "Циркон".

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