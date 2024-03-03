Чего ждать от курса доллара к конца 2024 года: экономист сделал прогноз

До конца 2024 кардинальных изменений на валютном рынке не будет.

Правительство предполагает, что до конца года доллар будет по 41 гривну. Однако такой прогноз слишком пессимистичен.

Об этом сказал экономический эксперт Денис Безлюдько в интервью "Мы-Украина".

"В Кабмине ожидают около 41 грн на конец года. Но они всегда ошибаются в худшую сторону – у них работа быть пессимистами и готовиться к худшим сценариям. Как правило, показатели на конец года лучше. Среднегодовой курс где-то на гривну отличается от прошлогоднего", – сказал Безлюдько.

По его мнению, среднегодовой курс доллара будет значительно ниже. Если в прошлом году речь шла о 36,3 грн., то в этом году ожидается на уровне 37,5 грн.

Он добавляет, что до конца года можно выйти на курс доллара в 40 гривен. Но курс может откатиться и в другую сторону. Есть факторы, что помогут укрепиться украинской гривне, как возврат валютной выручки, за которую взялся Нацбанк.

Раньше речь шла о том, что будет с курсом в марте.

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