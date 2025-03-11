Чего ждать от переговоров в Саудовской Аравии: ответ СНБО

Америка хочет убедиться, что именно Украина больше всего хочет мира, хотя формулировка довольно странная, учитывая наши реалии последних 3-х лет.

В Саудовской Аравии начались переговоры по линии Украины США. Они могут многое определить.

Об этом сказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"США выбрали конструкцию, где они – главный посредник. Они говорят с Украиной, потом говорят с Россией. После встречи украинской и американской команды должны быть определены определенные контуры мира. Америка хочет услышать предложение Украины", – говорит он.

Нужно сделать максимум, отмечает Коваленко, чтобы быть максимально конструктивными. Не исключено, что предложение о прекращении огня в небе, на море и ударах по энергетической инфраструктуре будет озвучено. Она может найти положительный отклик в США.

"Но это первый шаг, я напоминаю. Общая цель – это прекращение огня в принципе и завершение войны соответственно. Это некий тест для России", – отметил глава ЦПИ Коваленко.

Он добавил, что Саудовская Аравия и предстоящие события определят, будет ли великая война в Европе через несколько лет, или удастся ее избежать.

Напомним, военные чиновники из более чем 30 стран примут участие в переговорах по созданию международных сил безопасности для Украины после того, прекращение огня вступит в силу.

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