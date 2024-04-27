Чего ждать украинцам в Польше после приостановки консульских услуг: объяснили в правительстве

Украинские беженцы могут легально находиться в Польше до 30 июня 2024 года.
Украинские беженцы, приехавшие в Польшу из-за российской агрессии, могут находиться на территории страны легально в течение 18 месяцев.
Об этом сообщает Gazeta.PL со ссылкой на сайт правительства.
Юридический портал для беженцев из Украины объясняет, что на украинцев, прибывших в Польшу от 24 февраля 2022 года в связи с военными действиями, распространяются положения так называемого украинского спецзакона "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой государства". Согласно ему, беженцы могут легально находиться в Польше до 30 июня 2024 года.
"Таким образом, можно предположить, что до 30 июня 2024 года является датой, к которой иностранцы, не охваченные временной защитой и чьи безвизовый режим, виза или карта избитого закончились или закончатся, должны будут подать заявления на получение разрешения на временное проживание в Польше., если они заинтересованы остаться в Польше", – говорится на сайте.
Глава МВД Польши Марчин Кервинский, также отвечающий в том числе за миграционную политику легализацию иностранцев, подчеркнул, что украинских беженцев никто не выдаст их Украине.
Напомним, в Польше сделали новое заявление относительно военнообязанных украинцев.
Читайте ведущие новости на сегодня
- Новый закон о мобилизации: заберут ли жилье и авто из-за неявки в ТЦК
- Европа стала на защиту украинцев: какие страны не будут депортировать военнообязанных
- 13-летняя дочь старейшей роженицы Подвербной переехала в новую семью: подробности громкой истории