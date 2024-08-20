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Чехия будет покупать боеприпасы для Украины за доходы от замороженных росактивов

Чехия будет покупать боеприпасы для Украины за доходы от замороженных росактивов

Чехия закупит Украине боеприпасы по доходам российских замороженных активов / Фото: pixabay.com

В то же время неизвестно, сколько боеприпасов таким образом сможет получить Украина.

Чехия будет закупать поставки для Украины, в частности, по части доходов от замороженных российских активов в ЕС.

Об этом во вторник сообщила министерша обороны Чехии Яна Чернохова.

По ее словам, таким образом, мы сможем приобрести для Украины еще сотни тысяч столь необходимых крупнокалиберных боеприпасов.

" Часть доходов от замороженных российских активов в ЕС пойдет на поставку Украине боеприпасов, закупаемых Чехией. Так решил Европейский Союз", — говорится в сообщении.

В то же время глава чешского ведомства не стала уточнять, сколько боеприпасов таким образом сможет получить Украина.

" Это еще одно доказательство доверия наших союзников к Чешской Республике и нашей инициативе по боеприпасам. Это уникальная возможность поддержать Украину, использовать ресурсы, которые изначально принадлежали России, и спасти государственные финансы европейских стран", — добавила она.

Добавим, Шольц сделал новое заявление о поддержке Украины.

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