Чехия будет покупать боеприпасы для Украины за доходы от замороженных росактивов

В то же время неизвестно, сколько боеприпасов таким образом сможет получить Украина.

Чехия будет закупать поставки для Украины, в частности, по части доходов от замороженных российских активов в ЕС.

Об этом во вторник сообщила министерша обороны Чехии Яна Чернохова.

По ее словам, таким образом, мы сможем приобрести для Украины еще сотни тысяч столь необходимых крупнокалиберных боеприпасов.

" Часть доходов от замороженных российских активов в ЕС пойдет на поставку Украине боеприпасов, закупаемых Чехией. Так решил Европейский Союз", — говорится в сообщении.

В то же время глава чешского ведомства не стала уточнять, сколько боеприпасов таким образом сможет получить Украина.

" Это еще одно доказательство доверия наших союзников к Чешской Республике и нашей инициативе по боеприпасам. Это уникальная возможность поддержать Украину, использовать ресурсы, которые изначально принадлежали России, и спасти государственные финансы европейских стран", — добавила она.

Добавим, Шольц сделал новое заявление о поддержке Украины.

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