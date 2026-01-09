Чехия изменила позицию по поставкам снарядов Украине: что известно

Боеприпасы.

Новое правительство Чехии, которое возглавил пророссийский премьер Андрей Бабиш, изменило позицию относительно проекта для предоставления боеприпасов Украине . Якобы этой инициативе "предшествовал целый ряд вопросов и спекуляций".

Об этом заявил новый глава Министерства иностранных дел Чехии Петр Маценко, находящийся в Украине с визитом, сообщает "ЕП".

"Поэтому мы хотели сначала рассмотреть ее, изучить, проанализировать, а также выяснить, нельзя ли сделать это несколько иначе, но с тем же результатом", - пояснил он.

По его словам, также важно обсудить этот вопрос с партнерами по коалиции.

"Поскольку были выборы, не все имели одинаковую позицию, но важно, что они пришли к определенному консенсусу и что эта инициатива будет продолжаться", - подчеркнул чешский министр.

Напомним, премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщал, что Чехия не будет прекращать инициативу по боеприпасам для Украины. Прага будет координировать проект, который начался в начале 2024-го, но платить за снаряды из своего бюджета не будет.

Известно, что Бабиш также отказался гарантировать кредиты Киеву. и выделять денежные средства из собственного бюджета. Мол, сейчас сложилось сложное экономическое положение внутри самой Чехии.