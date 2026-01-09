- Дата публикации
Чехия изменила позицию по поставкам снарядов Украине: что известно
Прага заявила, что инициатива по боеприпасам для Украины может продолжаться, если ее будут финансировать другие государства.
Новое правительство Чехии, которое возглавил пророссийский премьер Андрей Бабиш, изменило позицию относительно проекта для предоставления боеприпасов Украине . Якобы этой инициативе "предшествовал целый ряд вопросов и спекуляций".
Об этом заявил новый глава Министерства иностранных дел Чехии Петр Маценко, находящийся в Украине с визитом, сообщает "ЕП".
"Поэтому мы хотели сначала рассмотреть ее, изучить, проанализировать, а также выяснить, нельзя ли сделать это несколько иначе, но с тем же результатом", - пояснил он.
По его словам, также важно обсудить этот вопрос с партнерами по коалиции.
"Поскольку были выборы, не все имели одинаковую позицию, но важно, что они пришли к определенному консенсусу и что эта инициатива будет продолжаться", - подчеркнул чешский министр.
Напомним, премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщал, что Чехия не будет прекращать инициативу по боеприпасам для Украины. Прага будет координировать проект, который начался в начале 2024-го, но платить за снаряды из своего бюджета не будет.
Известно, что Бабиш также отказался гарантировать кредиты Киеву. и выделять денежные средства из собственного бюджета. Мол, сейчас сложилось сложное экономическое положение внутри самой Чехии.