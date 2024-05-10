Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16: как он выглядит (видео)

Чехия передала в одну из бригад тактической авиации Украины первый тренажёр истребителя F-16.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Основной модуль тренажера проходит тестирование и подготовку к эксплуатации украинскими специалистами. Это важный шаг по укреплению авиационной компоненты Вооруженных Сил Украины.

"Это не симулятор, это полноценный авиационный тренажер с реальной кабиной самолета F-16 от компании VRGINNERS. Летчик четко может почувствовать, где находятся органы управления, что он видит в полете, где какие сигналы проходят", — отметил представитель Командования подготовки Воздушных сил ВСУ Александр Дьяков.

Кроме того, представитель чешской компании Роман Балаз отметил, что специалисты из Чехии были в Украине и уже научили первые пять украинских специалистов руководить симулятором. Теперь они будут инструктировать украинских пилотов на F-16.

"Уже совсем скоро от наших пилотов мы услышим, может он это делать или нет в реальных боях против оккупантов. Перспективы в получении следующих партий тренажеров очень высоки. Мы над этим работаем постоянно", — отметил Александр Дьяков.

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук выразил благодарность всем, кто помогает Украине в этом направлении. Он отметил, что, кроме самих истребителей F-16, Украине необходимо создавать мощную учебно-материальную базу для подготовки молодых пилотов.

"Призываю наших союзников приобщаться к этой инициативе. Вместе – к победе!" – подчеркнул Командующий Воздушных Сил.

Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16: как он выглядит

Напомним, ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первые поставки истребителей F-16 в Украину начнутся уже этим летом.

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