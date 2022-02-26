Чехия передала Украине военную помощь на сумму в 250 млн грн — Шмыгаль

Чехия передала Украине военную помощь на сумму в 250 млн грн — Шмыгаль

Получены пулеметы, автоматы и многое другое.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Чехию за предоставление военной помощи стоимостью 250 млн грн , которая предназначена для борьбы с Россией.

Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

"Искренне спасибо правительству Чехии и лично премьеру Петру Фиалу за оказанную военную помощь, в частности, за пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и патроны стоимостью 250 млн грн.

Это помощь настоящих друзей, которая поможет украинской армии оградить Украину и Европу от агрессора", — отметил Шмыгаль.

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