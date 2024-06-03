Чехия запустила программу для возвращения украинцев домой: что о ней известно

Страна готова оплатить билеты для 400 человек.

Украинские беженцы в Чехии, имеющие статус временной защиты и планирующие вернуться домой, теперь имеют возможность воспользоваться помощью от страны.

Об этом сообщает Radio Prague International.

Министерство внутренних дел Чехии запустило пилотный проект добровольного возвращения. Беженцам, изъявившим такое желание, оплатят билеты на автобус, а больным — транспортировку в машине скорой помощи.

"Пилотный проект продлится с июня по ноябрь", — говорится в сообщении.

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Страна готова оплатить билеты для 400 человек, а также организовать санитарный транспорт максимум для 30 пациентов.

Однако воспользоваться возможностью оплачиваемого добровольного возвращения беженцы могут только один раз.

На программу выделено 5,5 млн крон.

Добавим, Чехия не поддерживает тех украинцев призывного возраста, которые пытаются избежать военного призыва. В настоящее время в стране находится 94 643 мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, которые имеют временную защиту из-за войны в Украине.

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