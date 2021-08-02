Чехия заявила о резком росте потока нелегальных мигрантов из Украины

Украинцев чаще всего обнаруживают среди нелегальных мигрантов в Чехии.

Более трех тысяч украинцев нелегально мигрировали в Чешскую Республику в период с 1 января по 30 июня 2021 года.

Об этом сообщается на сайте полиции Чехии.

Всего в стране в течение указанного периода обнаружили 5 430 нелегалов, среди которых 3 088 граждан Украины, 778 выходцев из Молдовы, 364 афганца, 159 грузин и еще 143 вьетнамца.

Отмечается, что поток незаконных мигрантов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 3 806 человек (то есть +234,4%). Это связывают с тем, что с марта прошлого года в стране действовал режим чрезвычайной ситуации.

"Из общего количества 5 325 человек (то есть 98,1%) были выявлены во время незаконного пребывания, а 105 человек — во время нелегальной миграции через внешнюю шенгенскую границу Чехии", — говорится в сообщении.

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Чаще всего нарушители попадали в Чехию автотранспортом из Словакии, указывая при въезде, что направляются в Германию.

"Граждане Украины и Молдовы преимущественно приезжают с биометрическими паспортами в пределах безвизового режима и находятся в Чехии с нарушением защитных мероприятий Министерства здравоохранения", — добавили чешские правоохранители.

Между тем Министерство внутренних дел Литвы из-за большого количества нелегальных мигрантов из Беларуси обратилось ко всем органам местного самоуправления с просьбой обустроить дополнительные места для содержания беженцев.

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