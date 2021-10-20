Человеческие кости нашли на кладбище для животных на Сумщине: скелет лежал на собачьей могиле (видео)

Очевидеца рассказала о жуткой находке.

В Сети появилось видео с человеческими останками, на которые наткнулись прохожие. Автор ролика говорит, что скелет человека нашла на кладбище для животных в городе Ахтырка Сумской области.

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Видео появилось на странице местной группы "Подслушано в Ахтырке" в Facebook сегодня, 20 октября.

"Нашли человеческие кости в Ахтырке на кладбище для животных, за объездной дорогой. Вот полностью кости человека: череп, челюсть, ребра. Полностью человек... На собачьей могиле", — сказала женщина.

Видео можно посмотреть по ссылке.

скриншот из видео/Елена Горелкова, Facebook

Человеческие останки лежали у могил животных.

скриншот из видео/Елена Горелкова, Facebook

В соцсети местные жители делятся впечатлением от увиденного на видео:

Это ужас! Сообщите, куда следует. Это явно криминал!

Скорее всего, останки вырыли, когда копали могилу для своего животного. Но почему не сообщили о находке в полицию? Это как-то не по-человечески.

Возможно это останки с военных времен, а возможно и криминал.

Напомним, во Львове нашли разбросанные по парку человеческие останки: голова и туловище лежали в пакете. Впоследствии полиция выяснила, что это человеческие останки 58-летней львовянки, которую считали пропавшим без вести. Ее убил товарищ, а чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело, частями вынес фрагменты в сумке и оставил на территории парка.

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