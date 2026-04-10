"Человеческой тупости нет предела": Буданов резко высказался об уклонистах и мобилизации

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов

Реклама

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов обратил внимание на парадокс общества: желание победы и одновременное уклонение от мобилизации. Он предупредил, какие сложные вопросы ждут тех, кто не выполнил свой долг, после возвращения ветеранов домой.

Об этом Буданов высказался в интервью журналистке «Новини.LIVE» Галине Остаповец и изданию Укринформ.

Журналистка обратила внимание на плохую тенденцию с избиением военных в разных регионах страны, которой сейчас не хватает единства. Она спросила, как руководитель ОП оценивает ситуацию, когда некоторые военные, приходя в гражданской одежде, объясняют, что не надевают форму, чтобы не привлекать к себе внимание, и поинтересовалась, как это можно изменить.

Реклама

«Смотрите. Я поэтому и говорил сегодня на этой встрече о единстве. Потому что, прежде всего, человеческой тупости нет предела и никогда не будет. Во-вторых, есть реальные проблемы. Проблемы, скажем так, ментальные в нашем обществе. Потому что, с одной стороны все говорят, что надо воевать до победы. И, с другой стороны, все бегут от мобилизации. И это все происходит одновременно. Это огромная проблема», — отметил Буданов.

В то же время он подчеркнул, что, даже если человек пытается оправдать уклонение собственными соображениями, не стоит забывать о простой реальности — тех, кто уже находится на фронте и нуждается в замене.

«Это наши ребята, которые на передовой. Их тоже надо кем-то заменять. И они там этого точно не понимают», — сказал руководитель ОП.

Отдельно он обратил внимание на риски, которые могут возникнуть после завершения войны, когда военные вернутся домой и начнут задавать вопросы тем, кто не присоединился к защите страны.

Реклама

"Они начнут задавать вопросы, задавать вопросы лично своим соседям, которые никуда не пошли. Так вот, чтобы такого не было, надо всем свою гражданскую позицию все же высказывать, и не бояться выполнить свой долг», — акцентировал Буданов.

В то же время он отметил, что не все мобилизованные попадают на передовую в качестве штурмовиков — существует много разных направлений службы: от штабной работы до логистики или боевых подразделений. По словам руководителя ОП, варианты службы разные, а вот уклонение от долга может иметь последствия прежде всего в моральном измерении.

«Но просто быть уклонистом и с позором потом жить и думать, что же ты будешь говорить своему соседу. Что ты будешь говорить официально — это такое, у нас люди этого мало боятся. Но что ты скажешь своим детям, своему соседу, который вернется и просто будет говорить, ну ты, кто ты? Кто ты после этого?» — резюмировал Буданов.

Мобилизация 2026 — какие изменения ожидаются

К слову, в Украине обсуждают реформирование ТЦК и СП путем разделения социальных функций и призыва, которые могут перенести в отдельные «офисы комплектования». Нардеп Роман Костенко скептически относится к таким изменениям, отмечая, что простое переименование или передача полномочий полиции не решит проблем мобилизации, а лишь переложит ответственность на правоохранителей, к которым впоследствии может возникнуть такое же негативное отношение, как сейчас к ТЦК.

Реклама

В свою очередь Буданов заявил, что изменение формата работы или названия ТЦК не принесет «чуда», поскольку суть мобилизации остается неизменной из-за потребности армии в людях. Он отметил, что за 12 лет войны и 4 года полномасштабного вторжения возник разрыв между нежеланием граждан воевать и необходимостью поддерживать фронт. Руководитель ОП подытожил, что при отсутствии добровольцев мобилизация является единственным способом избежать обвала фронта.