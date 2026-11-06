Человек еще работает, но уже без отсрочки: может ли работодатель досрочно снять бронь во время увольнения

Отсрочка / © ТСН

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Работник подал заявление на увольнение и еще две недели работает, но отсрочку от мобилизации он может потерять гораздо раньше.

Как работает аннулирование бронирования во время увольнения, объяснил управляющий партнер адвокатского объединения Primus Partners, адвокат Сергей Касянчук в комментарии «Телеграфу». Он также рассказал, кто и когда может инициировать отмену брони и что делать, если работодатель снял ее без предупреждения.

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Еще работает, но уже без брони: как это возможно за две недели до увольнения

Действующий порядок предполагает, что работодатель может аннулировать бронирование еще до завершения трудовых отношений. Поэтому двухнедельный срок предупреждения не гарантирует, что отсрочка будет действовать все это время.

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«Работник может подать заявление об увольнении и дальше выполнять свои обязанности, но уже потерять бронирование. Человек еще работает на критически важном предприятии и делает необходимую государству работу, однако отсрочки от мобилизации больше нет», — объясняет Касянчук.

Отдельно адвокат обращает внимание на риск давления на работника. По его словам, бывают случаи, когда работодатель пользуется этим механизмом, чтобы надавить на человека или ускорить его увольнение.

«Не каждое досрочное аннулирование незаконно. Однако наличие такого механизма не должно позволять безосновательно создавать для работника риск мобилизации», — отмечает он.

Сам ушел или произошел конфликт: что важно для закона

Кто именно начинает увольнение, для процедуры не является решающим. Адвокат объясняет, что главное — основания, которые предусматривает закон. В то же время, обстоятельства увольнения могут быть принципиально важными, когда оценивают, правомерно ли действовал работодатель.

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Касянчук различает две ситуации:

работник увольняется добровольно , а работодатель в установленном порядке прекращает бронирование;

между сторонами произошел трудовой конфликт, и после него работодатель инициирует аннулирование еще до завершения отношений.

«Во втором случае нужно выяснить, соблюдены ли требования законодательства и не использовали ли аннулирование как средство неправомерного влияния», — говорит адвокат.

По его мнению, закон должен удерживать баланс между правом работодателя руководить кадрами и защитой работника от необоснованной потери отсрочки.

Бронь снята, договор действует: что ждет человека на работе

Аннулирование бронирования само по себе не прекращает трудовых отношений. Человек может и дальше работать на предприятии. Однако, если у нее нет других законных оснований для отсрочки, ее уже могут мобилизовать.

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Работодатель при этом не безусловно обязан бронировать работника повторно, даже если трудовые отношения продолжаются.

«Возникает парадоксальная ситуация: предприятие и дальше нуждается в работнике, но своим решением может лишить его механизма, позволяющего работать без риска призыва. Поэтому досрочное аннулирование нельзя рассматривать только как внутреннее кадровое решение. Его последствия выходят за рамки трудовых отношений», — отмечает Касянчук.

Когда отсрочка пропадает на самом деле

Представление работодателем заявления об аннулировании еще не означает, что отсрочка прекратилась. По словам адвоката, решающим является завершение процедуры и аннулирования в установленном порядке. Актуальную информацию о бронировании можно проверить в приложении «Резерв+».

Однако электронные системы позволяют проводить такие процедуры достаточно быстро, так что бронь может исчезнуть еще до истечения двухнедельного срока. Иногда человек узнает это уже после того, как изменения появились в реестре.

Три важных совета

Поэтому адвокат советует:

Не полагаться только на устные договоренности с работодателем. По возможности в письменном виде согласовывать порядок и сроки прекращения бронирования. Проверять актуальный статус бронирования в «Резерве+».

Напомним, в Украине готовится масштабная реформа правил мобилизации и бронирования военнообязанных.

Ранее, 26 октября, Кабмин обнародовал новые изменения в правилах бронирования. Даже предприятия оборонного и энергетического секторов упустили возможность автоматически бронировать всех военнообязанных работников.

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