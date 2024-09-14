Человек хотел бежать из Украины, но проспал остановку: чем все закончилось

Пограничники задержали мужчину, который хотел сбежать из Украины в Словакию, но проспал свою остановку.

Мужчина хотел незаконно уехать из Украины. Однако попал в руки пограничников, потому что проспал свою остановку.

Об этом сообщает ГПСУ.

Пограничники сообщили, что нарушитель намеревался добраться через Словакию в Польшу, где проживает его отец, но не имел законных оснований для выезда. Поэтому полгода разрабатывал план и маршрут движения, согласно которому и действовал.

"Муж должен был добраться до Буковеля, а оттуда автобусом доехать до Ужгорода, сойти перед пунктом пропуска и вне его перейти на территорию Словакии. Все закончилось в автобусе. "Для храбрости" нарушитель решил выпить и уснул. Разбудили его пограничники на паспортном контроле", — сообщили в службе.

Пограничники задержали мужчину.

Напомним, 12 августа пограничники отделения "Богдан" Мукачевского отряда Госпогранслужбы Украины задержали 15 мужчин, которые планировали попасть в Румынию, незаконно пересекая границу вне пунктов пропуска.

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