Человек хотел бежать из Украины, но проспал остановку: чем все закончилось

Пограничники задержали мужчину, который хотел сбежать из Украины в Словакию, но проспал свою остановку.
Мужчина хотел незаконно уехать из Украины. Однако попал в руки пограничников, потому что проспал свою остановку.
Об этом сообщает ГПСУ.
Пограничники сообщили, что нарушитель намеревался добраться через Словакию в Польшу, где проживает его отец, но не имел законных оснований для выезда. Поэтому полгода разрабатывал план и маршрут движения, согласно которому и действовал.
"Муж должен был добраться до Буковеля, а оттуда автобусом доехать до Ужгорода, сойти перед пунктом пропуска и вне его перейти на территорию Словакии. Все закончилось в автобусе. "Для храбрости" нарушитель решил выпить и уснул. Разбудили его пограничники на паспортном контроле", — сообщили в службе.
Пограничники задержали мужчину.
Напомним, 12 августа пограничники отделения "Богдан" Мукачевского отряда Госпогранслужбы Украины задержали 15 мужчин, которые планировали попасть в Румынию, незаконно пересекая границу вне пунктов пропуска.
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