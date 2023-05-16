"Человек после плена – ящик с проблемами": советы патрульного из Мариуполя Вершинина для освобожденных защитников

Вершинин по своему опыту знает, что в Украине очень не хватает кризисных психологов. Говорит, что после общения с ним им самим нужен был психолог.

Глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин ("Кот"), освобожденный из российского плена в сентябре прошлого года, рассказал, с какими проблемами сталкиваются украинцы по возвращении из вражеского заключения.

Об этом он сказал в интервью "УП".

Вершинин отмечает, что вернувшиеся из плена люди должны получить максимальное внимание, чтобы им было легче адаптироваться.

Медицинская помощь

По собственному опыту начальник патрульной полиции Мариуполя рассказывает, что после освобождения из плена защитники чаще всего сталкиваются с ухудшением состояния здоровья. Поэтому он советует прислушиваться к советам врачей и не игнорировать проблему.

"Была операция – я очень долго к ней готовился, потом после нее тяжело отходил. Были последствия контузии – ходил с глупой головой где-то недели три-четыре. Потом начались проблемы с глазами, с зубами, с головой", – вспоминает Вершинин о собственных проблемах.

Психологи

По его мнению, военным, прошедшим все ужасы российского плена, нужна помощь психологов. А кризисных психологов в нашей стране сейчас очень не хватает.

"У меня три психолога было. Одна девушка очень мощная, классный специалист. Не то чтобы она мне помогла, просто с ней нормально пообщались. А первые два психолога – у меня было такое впечатление, что им после общения со мной самим нужен был психолог. Они не вывезли", – вспоминает "Кот".

По его мнению, все пережитые ужасы, осознание, что твоя жизнь может завершиться в любую минуту, превращают выходящего после плена человека или защитников, которые возвращаются с фронта "в некий ящик с проблемами".

"Общество когда-нибудь скажет: "Я тебя туда не посылал". Если тебя не коснется сейчас и ты не пойдешь с оружием защищать страну, тебя это коснется потом, когда люди будут возвращаться с войны, в том числе поплавленые. У них будет острое чувство справедливости и могут сделать потом беду, если с ними не работать", – предупредил Вершинин.

Кто такой Михаил Вершинин

Михаил Вершинин – глава патрульной полиции Мариуполя и Донецкой области. С начала полномасштабного вторжения встал на защиту города, затем вместе со своими подчиненными помогали оборонять "Азовсталь".

После выхода из "Азовстали" в конце мая 2022 года вместе с другими защитниками попал в плен. Провел в плену 4 месяца и был освобожден 21 сентября.

Михаил Вершинин / Фото: скриншот с видео

Ранее Михаил Вершинин рассказал об условиях пребывания в Турции командиров защиты "Азовстали" и подчеркнул, что они там "не отдыхают".

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