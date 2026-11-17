Вячеслава Брюховецкого отметили орденом Свободы, Фото: Виктор Ющенко

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Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом Свободы почетного президента НаУКМА Вячеслава Брюховецкого. Этой высокой государственной наградой отметили его весомый личный вклад в развитие украинской науки и образования, восстановление Киево-Могилянской академии, смелую и активную гражданскую позицию, а также формирование патриотической молодежи с высокими ценностями.

Об этом стало известно из портала президента Украины.

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Зеленский посмертно отметил орденом Свободы Вячеслава Брюховецкого

В свое время Брюховецкий приобщился к восстановлению украинской независимости и стоял у истоков «Народного Руха Украины». В 1991 году он взялся за возрождение Киево-Могилянской академии.

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Тогда помещение старинного учреждения занимало Высшее военно-морское политическое училище, поэтому свое первое рабочее помещение Брюховецкий буквально выиграл за шахматной доской у руководителя, контрадмирала Александра Коровина. Именно в этой комнате и началась работа по возвращению Могилянки к жизни.

Под руководством Вячеслава Брюховецкого вуз стал новатором в образовательной сфере: здесь впервые заработало независимое тестирование для поступающих, появилось разделение на бакалавриат и магистратуру, междисциплинарные программы и возможность для студентов самостоятельно выбирать учебные предметы.

Кроме того, он помогал восстанавливать Острожскую академию и присоединился к созданию николаевской ячейки НаУКМА, которая со временем выросла в полноценный Черноморский национальный университет имени Петра Могилы.

Также ученый активно возвращал в отечественное академическое пространство забытое украинское интеллектуальное наследие. Как член инициативной группы «Первого декабря», он работал над утверждением основ Украинской хартии свободного человека. В 2007 году Вячеслав Брюховецкий получил звание Героя Украины.

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12 ноября скончался Вячеслав Брюховецкий

Напомним, 12 ноября 2026 года в возрасте 79 лет скончался Герой Украины, литературовед, педагог, журналист и общественный деятель Вячеслав Брюховецкий. О смерти одного из основателей Народного Руха Украины и почетного президента заведения сообщили в Национальном университете «Киево-Могилянская академия».

Вячеслав Брюховецкий родился в 1947 году и активно участвовал в становлении независимого украинского государства. Главным делом его жизни стало возрождение Киево-Могилянской академии 1991 года, где он стал первым президентом и превратил заведение в один из самых успешных образовательных проектов и символов независимой Украины.

В университете подчеркнули, что важнейшим достижением Брюховецкого является поколение выпускников, которые работают сегодня в государственном управлении, науке, образовании, дипломатии, медиа, бизнесе, общественном секторе и защищают страну на фронте. В академии назвали его смерть непоправимой утратой для всей Украины и выразили соболезнования семье, близким и коллегам Вячеслава.

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