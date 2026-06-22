Чем атаковали завод в Воронеже: появились новые противоречивые версии

Атака на Воронеж

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Российский завод в Воронеже, производящий электронику для крылатых ракет Х-101 и Р-500, вероятно, был атакован новейшими ракетами ERAM.

Об этом сообщает Defense Express.

Чем могли атаковать Воронежский завод

Поскольку Генеральный штаб ВСУ официально не раскрыл тип использованного вооружения, среди аналитиков возникли дискуссии по поводу средств поражения. Первоочередной версией было применение британско-французских ракет Storm Shadow. Тем не менее, эксперты отмечают, что обычно украинское военное командование прямо идентифицирует эти ракеты в своих отчетах.

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«Это вдохновляет на мысль, что для поражения были использованы какие-то другие средства, которые имеются на вооружении ПС ВСУ, и официально не объявляются», — пояснили аналитики Defense Express.

Одним из основных предположений является применение американской ракеты AGM-188A Rusty Dagger, разработанной компанией Zone 5 Technologies в рамках программы ERAM. Дальность полета этого оружия превышает 930 километров. Это позволяет легко поражать цели на территории РФ, в том числе в Воронеже, расположенном в 180 километрах от границы.

В то же время специалисты подвергают сомнению версию с использованием только Rusty Dagger из-за характера разрушений на заводе. Кадры с места происшествия свидетельствуют о том, что от удара сложились два этажа цеха и значительная часть здания.

«Крылатая ракета AGM-188A Rusty Dagger имеет боевую часть всего в 45 килограммов. Поэтому существуют значительные сомнения в том, что столь малая боевая часть смогла бы нанести такой ущерб и сложить несколько этажей в таком типе здания», — отмечают эксперты.

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Учитывая масштаб повреждений, аналитики предполагают, что целью могла быть поражена ракетой с более мощной боевой частью, как Storm Shadow (450 кг). Также рассматривается сценарий комбинированного удара по преодолению российской противовоздушной обороны.

«Так, например, для прорыва первыми могли идти дешевые AGM-188A Rusty Dagger, за которыми уже мощны Storm Shadow», — добавили в Defense Express.

Аналитики подчеркнули, что эти выводы остаются предположениями, а к атаке могли быть привлечены и другие виды вооружения.

ВСУ атаковали Воронеж — последние новости

Напомним, Силы обороны Украины нанесли серию мощных ударов по стратегическим объектам в глубоком тылу РФ и на оккупированных территориях. Под прицелом оказались нефтебазы, заводы электроники и логистические узлы.

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Массированные налеты беспилотников и точечные ракетные прилеты не только парализовали российскую нефтепереработку и военную логистику от Москвы до Крыма, но и вызвали панику среди россиян.

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