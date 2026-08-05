Чем ближе к зиме, тем больше атак: в СНБО предупредили об усилении энергетического террора РФ

Количество атак будет увеличиваться: в СНБО призвали готовиться к тяжелой осени и зиме

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Россия не откажется от ударов по энергетической и критической инфраструктуре, и чем ближе к зиме, тем больше таких атак может быть.

Об этом заявил новый секретарь СНБО, экс-глава МВД Игорь Клименко по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

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«Россия не откажется от попыток нанести удары по энергетической и критической инфраструктуре. Нынешняя ночная атака на Киевщину еще раз подтвердила: враг продолжает целенаправленный террор гражданского населения», — говорит Клименко.

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Секретарь СНБО отмечает, что с приближением осенне-зимнего периода такие угрозы будут только расти.

По его словам, сегодня члены СНБО утвердили План стойкости Киева, реализация которого уже началась.

«Наша задача — быть готовыми к любому сценарию. В первую очередь речь идет о бесперебойной работе систем электро-, тепло- и водоснабжения… Время, которое есть до начала отопительного сезона, необходимо использовать максимально эффективно», — подытожил Клименко.

Напомним, 3 августа новым секретарем СНБО стал бывший министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Ранее советник президента Украины по вопросам развития оборонных технологий Сергей «Флэш» Бескрестнов предупредил, что Россия способна ежемесячно запускать по Украине около 100 баллистических ракет.

По данным Воздушных сил ВСУ, сегодня противник выпустил по Киеву 24 баллистических ракеты, четыре противокорабельных ракеты и 115 беспилотников. Силам ПВО удалось сбить 98 дронов, однако ни одной из ракет перехватить не удалось.

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