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"Чем больше дальность полета ракеты, тем короче война": Кулеба о поставках Украине Taurus и ATACMS

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Чем больше дальность полета ракеты, тем короче война": Кулеба о поставках Украине Taurus и ATACMS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба / Фото: Getty Images

Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина будет применять дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил иностранных партнеров, что Украина будет использовать дальнобойные ракеты "Taurus" и "ATACMS" только в пределах своих границ.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Ракеты дальнего радиуса действия имеют решающее значение. Именно поэтому "Taurus" и "ATACMS" необходимы для успеха Украины, и мы просим партнеров предоставить их как можно быстрее. Обе ракеты будут использоваться исключительно в пределах наших границ. Чем больше дальность полета ракеты, тем короче война", – написал Кулеба.

Напомним, в Германии изучают возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus уже в ближайшие месяцы. Канцлер страны Олаф Шольц ранее заявил, что готов предоставить оружие при условии, что США передадут Киеву свои дальнобойные ракеты ATACMS.

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Дата публикации
Просмотры
291
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