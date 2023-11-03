Чем будет заниматься бывший командующий ССО Хоренко: Зеленский дал ответ

Генерал Виктор Хоренко, командовавший Силами специальных операций, продолжит выполнять специальные задания в составе ГУР МО Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 3 ноября.

"Провел замену в командном составе Вооруженных Сил Украины – назначил полковника Сергея Лупанчука новым командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Это опытный офицер – боевой офицер, правильный командир и человек, который может добавить нашим Силам специальных операций большей мощности. Ждем новых результатов" – сказал президент.

Напомним, 3 ноября Зеленский сменил командующего Сил специальных операций. Полковник Сергей Лупанчук назначен на эту должность вместо генерала Виктора Хоренко.

Отметим, что Виктор Хоренко на днях дал большое интервью ТСН и рассказал об операциях ССО.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Командующий, до сих пор остававшийся в тени. Первое интервью Генерала Хоренко

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