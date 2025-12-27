Чем был особый российский обстрел Украины 27 декабря: Игнат раскрыл детали

Юрий Игнат / © скриншот с видео

В ночь на 27 декабря российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине с применением ударных беспилотников и ракет разных типов.

Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил Юрий Игнат в эфире «Громадського радио» рассказал об особенностях российских обстрелов.

«Характер атаки какой — движение целей разных типов по разным направлениям, фактически, на один регион. Сегодня под атакой находилась столица Украины и область. Атакуют объекты критической инфраструктуры, конечно, что это энергетика, другие интересующие врага объекты», — пояснил он.

По словам Игната, работают наземные системы, работает авиация, требуется координация действий органов военного управления на небольшой территории.

«Когда такая плотная атака идет, это очень и очень сложно именно в организации противовоздушной обороны. Когда идет урбанизированная местность, большая плотность застроек, и именно поэтому есть такие, к сожалению, последствия, когда страдают люди, дети, дома под ударом врага…», — сказал он.

Юрий Игнат добавил: «…Если идет атака с применением именно крылатых ракет, безусловно, авиация будет задействована. Это и F-16, могут быть и Mirage, есть еще и МиГ-29, Су-27. F-16 эффективно отрабатывают, и эта атака тоже применялась».

Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил отметил, что особенность атаки иная, чем в прошлый раз, когда ракеты летели фактически через многие области, где возможность была их перехватывать на маршруте, что и было сделано в прошлый удар. Здесь же меньше таких шансов было по перехвату.

Понятно, что входить в зону, где работает ПВО, авиация не может. Поэтому, собственно, и сложно, когда все летит на Киев, область, сосредотачивать там и вертолеты армейской авиации, которые охотятся за «шахедами», и работу наземных средств…», — добавил Юрий Игнат.

Напомним, в течение ночи и утром 27 декабря Киев находился под атакой российских дронов и ракет. Россияне нанесли массированный удар по столице, во многих районах произошло повреждение и разрушение жилых домов.

Пока известно о 32 пострадавших, некоторым из которых оказывают помощь в больницах. Один человек погиб.

Российская атака погрузила Киев в холод и тьму. В городе наблюдаются перебои с отоплением, водой и светом. В частности, без централизованного отопления сейчас более 2600 жилых домов, почти 200 детских садов и более ста школ.