Чем для Украины обернется потеря Покровска: военный о тяжелых последствиях

Пока "совсем плохие дела" на Покровском и Торецком направлениях. Если Украина потеряет город Покровск в Донецкой области, то для россиян откроется немало возможностей.

Об этом заявил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в интервью YouTube-каналу "Разговор".

"Если россияне получат контроль над Покровском, то они будут иметь еще больше возможностей для продвижения дальше. Более того — открывается несколько сценариев. В частности, они будут иметь контроль над очень важными для нас шахтами, которых больше нигде в Украине нет. Также они получают тактическое преимущество на направлениях для продвижения дальше", — подчеркнул заместитель командира 3-й ОШБр

По словам военного, ситуация по всей линии фронта сложная. Что больше – преимущество на стороне русской армии. Пока важно стабилизировать линию фронта.

"Я бы не стал сейчас использовать такие слова — как "стабильно" и "контролируемо". Для гражданских выглядит все очень привычно: там немного сдвинулись, там... Но это может иметь очень серьезные последствия", — добавил Жорин.

Напомним, издание The Washington Post пишет о том, что видения абсолютной победы Украины бледнеют. Становится легче представить перспективу, когда Украина согласится на компромисс с РФ – уступит территорию в обмен на гарантии безопасности от Запада.

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