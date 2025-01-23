Чем должно закончиться дело генералов Галушкина и Горбенко — нардепка ответила

Если дело генералов Галушкина и Горбенко не повлечет за собой арест Содоля, то это может привести к виду поиску "козлов отпущения" в более низких звеньях.

Такое мнение высказала народная депутат Марьяна Безугла.

"Если указанные процессы не приведут к прямому освобождению Сырского (и его ближайшему окружению), который является первопричиной и ключевым фактором проблем из-за своего авторитаризма, стиля управления, то это станет лишь насмешкой над всеми нами", — отметила Безугла.

Она добавила, что это является основной причиной многочисленных проблем, включая несоответствующую подготовленность к вторжению россиян и неудаче 155-й бригады.

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Однако решение этих проблем невозможно без создания настоящей системы военной юстиции, которая до сих пор не существует в Украине из-за многочисленных политических препятствий.

Безуглая добавила, что вопрос создания такой системы для расследования дезертирств и военных преступлений стоит на месте, поскольку парламент уже много лет не может принять законодательные инициативы, даже несмотря на их необходимость в условиях войны.

"Я являюсь соавтором нескольких законопроектов, но ни один из них за десятилетие войны не прошел Парламент. Последний из таких законопроектов был разработан недавно и касался создания военной полиции. Он был проголосован летом в первом чтении, но впоследствии "застрял", и пока к нему ничего не происходит", — подчеркнула нардепка.

Она выразила надежду, что, наконец, создание военной юстиции вернется в повестку дня на всех уровнях и чиновники начнут реализацию этого проекта.

Напомним, генерала Юрия Галушкина отпустили под залог и снова сразу арестовали по новому подозрению.

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