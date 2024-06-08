Чем грозит предоставление ложных данных в ТЦК: объяснение Минобороны

Игнорирование человеком своей обязанности актуализировать военно-учетные данные влечет составление протокола об административном нарушении и последующее наложение штрафа.

За нарушение правил военного учета гражданами Украины законом предусмотрена административная ответственность. Но это не нововведение, подобные юридические нормы действовали и раньше.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире "Суспільного".

Чиновница прокомментировала сообщения в СМИ о блокировании банковских счетов военнообязанных украинцев, которые сознательно предоставили ложную информацию при обновлении своих данных в мобильном приложении "Резерв+".

"О блокировании счетов. Действительно есть набор норм, касающихся усиления ответственности за нарушение правил военного учета. Потому что в стране война и эти нормы приняла Верховная Рада. Есть ряд моментов, которые касаются ответственности за то, что человек систематически, подчеркиваю – систематически, не обновляет свои данные или уклоняется от такой обязанности", – пояснила замминистра.

Черногоренко уточнила, что систематическим нарушением считается повторное игнорирование повестки на обновление данных в ТЦК и СП или аналогичных сообщений в приложении "Резерв+".

"После двух игнорирований оповещений о необходимости явиться в ТЦК или обновить данные онлайн на человека вносятся данные, что он находится в розыске. Фактически работники ТЦК передают данные в полицию, чтобы человека нашли и сообщили ему о необходимости явиться в ТЦК или обновить данные онлайн", – объяснила чиновница.

Она добавила, что дальнейшее игнорирование человеком своей обязанности актуализировать военно-учетные данные влечет составление протокола об административном нарушении и последующее наложение штрафа.

"О нарушении правил военного учета. Эта статья не новая, она всегда была административным правонарушением. Она не является нововведением", — отметила Черногоренко.

Замминистра подчеркнула, что одна из задач цифрового направления работы оборонного ведомства – сделать обновление данных для военнообязанных граждан Украины максимально комфортным.

"Раньше граждане должны были носить ксерокопии, физически идти в ТЦК, стоять в очередях. Сейчас мы работаем над тем, чтобы до конца июня запустить все электронные запросы через систему "Оберег", которая взаимодействует со всеми государственными реестрами. Чтобы была возможность получить эти данные через электронные интеграции", – сообщила Екатерина Черногоренко.

Напомним, директор Департамента предоставления административных услуг объяснила, как обновлять данные в ЦНАП, нужно ли записываться в электронную очередь и сколько придется ждать.

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