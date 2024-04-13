Чем грозит Украине уменьшение предельного призывного возраста — представитель Института демографии

Дальнейшее уменьшение предельного призывного возраста будет иметь негативные последствия для демографической ситуации в Украине.

Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" заявил заместитель директора Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины Александр Гладун.

Он отметил, что в любом случае война негативно влияет на демографию, однако именно возрастная категория 20-летних в Украине наименьшая по численности.

“В 2001 году у нас была самая низкая рождаемость в истории Украины. Если взять 2001 плюс-минус 5 лет, то этот контингент наименьший по численности в возрастной структуре. Поэтому смертность будет влиять на эту возрастную группу, и она еще уменьшится", — подчеркнул специалист.

Александр Гладун отметил, что средний возраст матери при рождении ребенка в настоящее время составляет 27-28 лет, отцовство у мужчин — на несколько лет больше. То есть именно эта возрастная категория находится в активном репродуктивном возрасте.

В то же время он отметил, что решение должно принимать Министерство обороны, "учитывая потребности, которые у них есть".

"Иначе просто государства не будет", — подытожил представитель Института демографии.

Напомним, спустя почти год после принятия Верховной Радой президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 9281 о снижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников от 27-ми до 25-ти лет. При этом некоторые командиры ВСУ озвучивали мнение снизить предел до 23 лет и даже ниже.

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