Чем и как подкормить перец для хорошего урожая, что защитит от многих болезней

Опытные дачники для подкормки перца советуют использовать нашатырный спирт.

Чтобы перчик не болел, радовался обильным урожаем, используйте нашатырный спирт, который является неплохой подкормкой и надежной защитой от многих болезней.

Почему нужно подкармливать перец нашатырным спиртом

Нашатырный спирт – это соединение аммиака с водой, а аммиак является обязательным промежуточным соединением, возникающим при естественном цикле азота.

Азот требуется культуре для интенсивного роста, наращивания зелени, выработки хлорофилла, влияет на цветение кустов и количество урожая.

Нашатырь советуют применять начинающим огородникам, потому что при подкормке перца нашатырным спиртом не произойдет перенасыщение кустов азотом.

Как подкармливать перец нашатырным спиртом

Подкормка нашатырным спиртом особенно полезна при недостатке азотом.

Чтобы приготовить раствор полива, растворите в 10 л воды (ведро) ведро 15-20 мл нашатырного спирта. Хорошо размешайте жидкость. Поливать таким раствором нужно раз в 10-12 дней.

Чтобы сделать раствор для опрыскивания, растворите в 10-литровом ведре с водой 10 мл нашатырного спирта. Добавьте 2-3 ст. ложки жидкого мыла. Хорошо перемешайте. Опрыскивайте перец раствором один раз в 8-10 дней.

При подкормке перцев нашатырем не забывайте о мерах предосторожности

Не забывайте, что аммиак токсичен. При подкормке перца нашатырном спиртном, надевайте перчатки, фартук, респиратор для защиты органов дыхания, очки. Если появятся какие-либо признаки отравления, немедленно обращайтесь к врачу.

Если неверно рассчитать дозу нашатырного спирта, можно навредить культуре, которая в дальнейшем скажется на листьях и овощах.

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