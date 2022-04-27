Когда и как вносить удобрения

Чем и как удобрять огород весной: что делать если нет навоза

Чем и как удобрять огород весной: что делать если нет навоза

Когда лучше удобрять землю весной, на что ориентироваться, как выбирать способ подкормки, что делать если нет навоза — в материале ТСН.ua

Когда вносить удобрения в почву весной

Ориентироваться нужно на разные факторы.

На погоду и приход весна – не всегда календарный приход весны совпадает с реальным. Первые удобрения нужно вносить не раньше, чем полностью растает снег, а талые воды не проникнут в землю. Обычно это происходит не раньше второй половины апреля. Если внести удобрения к этому моменту, они растворятся в воде и не принесут никакой пользы почве.

На культуры для которых вносятся удобрения. Плодовые деревья обычно подкармливаются раньше других культур, овощи и цветы лучше подкармливать непосредственно перед их посадкой.

Преимущества удобрения земли навозом весной

Часто вносят навоз осенью, хотя весеннее удобрение навозом имеет свои преимущества. Навоз, разлагаясь в почве, выделяет тепло, которое очень необходимо молодым саженцам. Во-вторых, гной может терять свою ценность от мороза, а весеннее внесение сохранит его питательные свойства.

Советы по внесению навоза следующие:

Нужно вносить в землю перепревший, созревший навоз, именно в таком состоянии он самый ценный.

Навоз нужно закапывать в грунт на глубину 15-20 см, а не разбрасывать по поверхности.

Следует дозировать внесение навоза, даже на нечерноземных почвах вносить не более 6 кг навоза на квадратный метр.

Чем удобрить землю весной, если нет навоза. Список органических удобрений

Хорошим органическим удобрением является куриный помет. Его можно вносить без разбавления водой в высушенном виде, добавляется он путем перекапывания или закладывается в землю граблями.

Органическое удобрение зола богата фосфором, калием и микроэлементами. Удобрять золой можно в сухом виде, а можно в виде раствора – 300 г золы растворить в 10 л горячей воды. Сухую золу можно внести в неглубокие канавки и засыпать землей, можно использовать при перекапывании грядок.

Костную муку для подкормки используют не чаще одного раза в три года. Удобрение вносится при перекапывании участка или закладывается в грунт.

Сидераты – растения, специально выращиваемые для дальнейшего измельчения и обогащения земли азотом и угнетения роста сорняков. К сидератам относятся бобовые (люцерна, соя, горох), крестоцветные (разные сорта горчицы, рапса, редьки, сурепицы), злаковые (пшеница, сорго, рожь, овес). Сидераты или зеленое удобрение вносят следующим образом - неглубоко, не более чем на 5 см их закладывают в грунт тяпкой, запахивают или перекапывают лопатой, скашивают и оставляют на грядке для перегнивания.

Минеральные удобрения для удобрения огорода

Весной землю можно удобрить минеральными удобрениями. Последние могут состоять из одного химического элемента, это, например, калийные, азотные удобрения, а могут быть комплексными из нескольких элементов. Благодаря подкормке минеральными удобрениями растения быстро растут и плодоносят.

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